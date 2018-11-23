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Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году

Рубрика: общество

25.11.2018 10:30

фото из архива sib.fm

В России решили увеличить минимальный размер пособия для безработных, теперь граждане будут получать почти в два раза больше.

Поправки в Постановление правительства «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год» были внесены накануне, этот документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям, минимальный размер пособия по безработице вырастет почти вдвое — с 850 рублей до 1500 рублей, максимальный — с 4900 до 8000 рублей. Поправки также коснулись размера выплат для людей предпенсионного возраста: минимальный размер — 1500 рублей, максимальный — 11280 рублей.

До этого изменения в размер пособий для безработных граждан в России вносились 10 лет назад.

Напомним, что летом текущего года в Новосибирской области число безработных на одну открытую вакансию составляло 2,5 человека.

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