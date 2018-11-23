Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году

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Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем годуРубрика: общество
25.11.2018 10:30
фото из архива sib.fm
В России решили увеличить минимальный размер пособия для безработных, теперь граждане будут получать почти в два раза больше.
Поправки в Постановление правительства «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год» были внесены накануне, этот документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно изменениям, минимальный размер пособия по безработице вырастет почти вдвое — с 850 рублей до 1500 рублей, максимальный — с 4900 до 8000 рублей. Поправки также коснулись размера выплат для людей предпенсионного возраста: минимальный размер — 1500 рублей, максимальный — 11280 рублей.
До этого изменения в размер пособий для безработных граждан в России вносились 10 лет назад.
Напомним, что летом текущего года в Новосибирской области число безработных на одну открытую вакансию составляло 2,5 человека.
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