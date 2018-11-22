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Новые редкие животные заселились в Новосибирский зоопарк

Рубрика: общество

24.11.2018 12:31

фото из группы "Новосибирский зоопарк" в соцсети "ВКонтакте"

Коллекция Новосибирского зоопарка им Р. Шило пополнилась двумя особями необычного вида — они не боятся холодов и отлично передвигаются по скалам.

Два гималайских тара прибыли в Новосибирск из Пермского зоопарка — ранее этот вид в коллекции зоопарка представлен не был. Помимо гималайских таров биологи Перми также передали в Новосибирск самку снежного барса для формирования новой пары.

Как отмечают в Новосибирском зоопарке, природная популяция гималайских таров уменьшается, и в неволе они представлены редко. Тары относятся к отряду парнокопытных, проводят жизнь на крутых скалах и не боятся морозов.

Прибывших в зоопарк таров разместили в уличном вольере. Теперь биологи будут наблюдать за тем, как взрослеют представители этого вида.

Напомним, что детёныша манула в Новосибирском зоопарке начали обучать охоте — забавная сцена попала на видео.

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Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабре

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Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strike

сегодня 09:00 Наука 0 Коммент.

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вчера 18:21 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:35 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

вчера 17:03 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

вчера 16:36 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

вчера 15:13 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

вчера 14:25 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

вчера 14:03 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

вчера 13:21 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

вчера 12:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирский школьник взволновал завуча аниме-картинкой – скандал на всю страну

вчера 11:12 Общество 0 Коммент.

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

вчера 10:13 Общество 0 Коммент.

Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

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