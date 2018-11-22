Новые редкие животные заселились в Новосибирский зоопарк

фото из группы "Новосибирский зоопарк" в соцсети "ВКонтакте"

Коллекция Новосибирского зоопарка им Р. Шило пополнилась двумя особями необычного вида — они не боятся холодов и отлично передвигаются по скалам.

Два гималайских тара прибыли в Новосибирск из Пермского зоопарка — ранее этот вид в коллекции зоопарка представлен не был. Помимо гималайских таров биологи Перми также передали в Новосибирск самку снежного барса для формирования новой пары.

Как отмечают в Новосибирском зоопарке, природная популяция гималайских таров уменьшается, и в неволе они представлены редко. Тары относятся к отряду парнокопытных, проводят жизнь на крутых скалах и не боятся морозов.

Прибывших в зоопарк таров разместили в уличном вольере. Теперь биологи будут наблюдать за тем, как взрослеют представители этого вида.

Напомним, что детёныша манула в Новосибирском зоопарке начали обучать охоте — забавная сцена попала на видео.