В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался мэр

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Сверстники издевались над подростком в одном из барнаульских лицеев, при этом о случаях насилия было известно педагогам.

Мэр Барнаула Сергей Дугин поручил принять меры, чтобы не допустить возникновения в школах города насилия над учениками после инцидента в местном лицее №101. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, глава администрации поручил комитету по образованию города провести встречи с руководителями школ и сосредоточиться на выработке рекомендаций по профилактике конфликтов.

«Учитывая общественный резонанс инцидента в лицее №101, была создана специальная комиссия для проведения объективного разбирательства. По итогам проверки руководству школы будут даны рекомендации по организации дальнейшей работы с детьми и родителями. По рекомендации комиссии руководитель школы будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — отметила председатель комитета по образованию города Наталья Полосина.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

О физическом и психологическом насилии над 14-летним учеником лицея №101 в Барнауле в социальных сетях сообщила его мать. Она также отметила, что руководство лицея было в курсе ситуации, но не ничего не предприняло. Следствие установило аналогичные факты в отношении других учеников этого учебного заведения.

Напомним, что директор одной из школ под Новосибирском избивал и душил детей за мелкие проступки, в его отношении возбуждено уголовное дело.