В Новосибирске назвали самый замусоренный район

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В Новосибирске назвали самый замусоренный районРубрика: общество
24.11.2018 14:24
фото с сайта pixabay.com
Власти города потратили на ликвидацию несанкционированных свалок более 19 млн рублей с начала года.
Как сообщает пресс-центр мэрии, с начала года было вывезено более 100 тысяч кубометров отходов в Новосибирске, а также ликвидировано свыше 400 незаконных свалок в труднодоступных местах — на пустырях, в оврагах, поймах малых рек, которые граничат с жилыми домами.
«Как правило, они появляются там, где у собственников жилья отсутствуют договоры со специализированными организациями на вывоз мусора. На только что убранных местах через короткий промежуток времени вновь появляется мусор», — отметили в пресс-центре.
Самым замусоренным районом города стал Первомайский, где было выявлено 117 несанкционированных свалок. Затем следуют Кировский район (58 свалок и 11 тыс. кубометров отходов) и Октябрьский (52 свалки и 3,6 тыс. кубометров мусора).
Всего на работу по очистке территории Новосибирска от стихийных свалок было направлено 19 млн рублей.
Напомним, что в России могут появиться тарифы, благодаря которым можно будет меньше платить за вывоз твёрдых коммунальных отходов при самостоятельной сортировке мусора.
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