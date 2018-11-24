В Новосибирске назвали самый замусоренный район

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Власти города потратили на ликвидацию несанкционированных свалок более 19 млн рублей с начала года.

Как сообщает пресс-центр мэрии, с начала года было вывезено более 100 тысяч кубометров отходов в Новосибирске, а также ликвидировано свыше 400 незаконных свалок в труднодоступных местах — на пустырях, в оврагах, поймах малых рек, которые граничат с жилыми домами.

«Как правило, они появляются там, где у собственников жилья отсутствуют договоры со специализированными организациями на вывоз мусора. На только что убранных местах через короткий промежуток времени вновь появляется мусор», — отметили в пресс-центре.

Самым замусоренным районом города стал Первомайский, где было выявлено 117 несанкционированных свалок. Затем следуют Кировский район (58 свалок и 11 тыс. кубометров отходов) и Октябрьский (52 свалки и 3,6 тыс. кубометров мусора).

Всего на работу по очистке территории Новосибирска от стихийных свалок было направлено 19 млн рублей.

Напомним, что в России могут появиться тарифы, благодаря которым можно будет меньше платить за вывоз твёрдых коммунальных отходов при самостоятельной сортировке мусора.