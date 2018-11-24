Феминистки выступили против домашнего насилия в центре Новосибирска

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Акция против насилия в семье прошла в Первомайском сквере – с красноречивыми плакатами вышли представительницы феминистской организации.

Пикет за принятие закона, защищающего пострадавших от семейного насилия, прошёл в Первомайском сквере в воскресенье, 25 ноября. Организатор акции – незарегистрированная общественная организация «Новосибирская феминистская группа».

Как сообщает «Тайга.Инфо», всего на пикет вышло порядка 10 человек. Девушки держали в руках плакаты с надписями: «Бьёт – значит сядет», «Мой дом – моя крепость, в которой меня заточили» и тому подобными.

Как рассказали участницы пикета, последний законопроект против домашнего насилия внесли в Госдуму в 2016 году, однако его отправили на доработку и приняли другой закон – о декриминализации побоев.

«Мы крайне не согласны с такой позицией, потому что в данном случае закон не защищает пострадавших. Бывает такое, что штраф платит жертва из семейного или даже личного бюджета, если сожитель нигде не работает», — пояснила организатор пикета Ксения Баскакова.

Отмечается, что акция приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Напомним, в ноябре новосибирским абьюзером заинтересовались москвичи.