Феминистки выступили против домашнего насилия в центре Новосибирска

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Феминистки выступили против домашнего насилия в центре НовосибирскаРубрика: woman, общество
26.11.2018 06:03
фото с сайта pixabay.com
Акция против насилия в семье прошла в Первомайском сквере – с красноречивыми плакатами вышли представительницы феминистской организации.
Пикет за принятие закона, защищающего пострадавших от семейного насилия, прошёл в Первомайском сквере в воскресенье, 25 ноября. Организатор акции – незарегистрированная общественная организация «Новосибирская феминистская группа».
Как сообщает «Тайга.Инфо», всего на пикет вышло порядка 10 человек. Девушки держали в руках плакаты с надписями: «Бьёт – значит сядет», «Мой дом – моя крепость, в которой меня заточили» и тому подобными.
Как рассказали участницы пикета, последний законопроект против домашнего насилия внесли в Госдуму в 2016 году, однако его отправили на доработку и приняли другой закон – о декриминализации побоев.
«Мы крайне не согласны с такой позицией, потому что в данном случае закон не защищает пострадавших. Бывает такое, что штраф платит жертва из семейного или даже личного бюджета, если сожитель нигде не работает», — пояснила организатор пикета Ксения Баскакова.
Отмечается, что акция приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Напомним, в ноябре новосибирским абьюзером заинтересовались москвичи.
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Лента новостей
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