Крыса, снег и школьная пора – Итоги Сиб.фм

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Главными событиями прошедшей недели стали инциденты со школами и учениками. Новый поворот истории с «Надеждой Сибири», буллинг в барнаульском лицее и частичное обрушение школы в Новосибирской области, а также борьба подростка с завучем за право загружать в телефон аниме искренне взволновали новосибирцев. На некоторые ситуации обратили внимание и за пределами сибирских регионов. Об этом, а также о крысе-альбиносе и посёлке, затерявшемся среди обильных снегов, — в Итогах Сиб.фм.

Из школы – в бизнес-центр

Понедельник, 19 ноября. У истории с новосибирским лицеем «Надежда Сибири» неожиданно появилось продолжение. Застройщик бизнес-центра, который должен был появиться неподалёку от образовательного учреждения, подал в суд на мэра Анатолия Локтя – ранее тот по просьбам общественности распорядился остановить возведение коммерческого здания. В суде рассмотрели заявление истца и назначили день заседания. Теперь главе города, а также родителям и педагогам предстоит продолжить бой за территорию.

Его не догонят

Вторник, 20 ноября. А в барнаульской школе тем временем разгораются страсти вокруг ученика, пострадавшего от издевательств одноклассников. Очередной конфликт закончился травмой мальчика – он пришёл домой с рваной раной нижнего века. Пока психологи, полицейские и уполномоченный по правам ребёнка разбираются с ситуацией, на защиту подростка встала звезда шоу-бизнеса. Экс-солистка группы «Тату» Елена Катина записала видео, где призвала директора проконтролировать обстановку в учебном заведении, а детей – не бояться обращаться за помощью к взрослым.

Мышь белая

Среда, 21 ноября. В окрестностях новосибирского Академгородка завелась крыса-альбинос. Она ходит по дачам и пугает даже бывалых научных сотрудников. Их ужас и недоумение усугубляет то, что существо совсем не боится нагрянувших холодов и не прячется в подвалах подобно более «традиционным» сородичам. Но учёные нашли объяснение появлению белоснежного грызуна. Они предположили, что это подопытное животное, которое покинуло клетку по недосмотру работников НИИ. А где спрятаться в морозы, оно ещё не сообразило.

Стена рухнула

Четверг, 22 ноября. В Купинском районе Новосибирской области частично обрушилась школа. Стена и перекрытие здания обвалились после замены оконных рам. К счастью, никто не пострадал – на момент ЧП занятий не было. Зато ученикам на время ликвидации последствий достался как минимум один дополнительный выходной.

Сейлор-мама из «Твиттера»

Пятница, 23 ноября. Юный любитель аниме прославил Новосибирск на всю страну. Учительница отобрала у школьника телефон, а завуч заставил его стереть оттуда мультяшную картинку. За ученика вступилась мама. Женщина описала ситуацию в «Твиттере», где встретила горячую поддержку общественности. Возмущённые новосибирцы (и жители других городов) рассказали об инциденте в соцсетях. Вскоре виновник происшествия сдался – замдиректора школы извинился перед учеником. Правда, как стало известно из разговора родительницы с высшими инстанциями, в областном минобре уверены: японская анимация вредна для психики подрастающего поколения, а её поклонники – сектанты.

Избит по халатности

Суббота, 24 ноября. На ситуацию с барнаульским подростком, который оказался жертвой жестоких издевательств одноклассников, обратил внимание мэр города Сергей Дугин. Он поручил педагогам принять меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило. Между тем, по словам мамы пострадавшего, о нездоровой обстановке в образовательном учреждении учителя знали, однако не торопились что-либо делать. С этим обстоятельством предстоит разобраться следователям – по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Посёлок, которого нет

Воскресенье, 25 ноября. Новосибирский посёлок «Горки Академпарка» оказался отрезан от мира в результате небывалого снегопада. Несколько суток автобусы из центральной части города не могут преодолеть массивные сугробы, а жильцы населённого пункта вынуждены оставаться на своей территории. Кто отвечает за расчистку подъездных дорог, неясно до сих пор. Руководство Технопарка считает, что это компетенция Барышевского сельсовета. Там, в свою очередь, уверены: снег на областных дорогах – проблема региональных властей. Пока же жители «Горок» возлагают надежды на гендиректора Технопарка Владимира Никонова – он пообещал уладить проблему.