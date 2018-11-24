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Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце

Рубрика: общество, наука

26.11.2018 08:30

фото с сайта pixabay.com

В новосибирской клинике проходят испытания первого искусственного сердца российского производства – сначала его проверят на животных.

Новосибирские кардиохирурги приступили к испытаниям российского искусственного сердца.

Как сообщают Vesti.ru, новый искусственный орган будет легче и меньше по размерам, чем его зарубежные аналоги, при этом втрое дешевле. Его конструкция представляет собой дисковый насос – он исключает контакт деталей с кровью пациента, что снижает риск появления тромбов.

«Эта модель действительно работает. Работает с хорошей производительностью, не разрушает кровь», — рассказал руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий клиники Мешалкина Александр Чернявский.

В ближайшее время изобретение испытают на животных. Кроме того, уже разрабатываются способы его беспроводной зарядки.

Напомним, в ноябре новосибирские кардиологи прооперировали «сердечника» в 3D-формате.

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Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

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23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

23.11.2018 Общество 0 Коммент.

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