Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце

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В новосибирской клинике проходят испытания первого искусственного сердца российского производства – сначала его проверят на животных.

Новосибирские кардиохирурги приступили к испытаниям российского искусственного сердца.

Как сообщают Vesti.ru, новый искусственный орган будет легче и меньше по размерам, чем его зарубежные аналоги, при этом втрое дешевле. Его конструкция представляет собой дисковый насос – он исключает контакт деталей с кровью пациента, что снижает риск появления тромбов.

«Эта модель действительно работает. Работает с хорошей производительностью, не разрушает кровь», — рассказал руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий клиники Мешалкина Александр Чернявский.

В ближайшее время изобретение испытают на животных. Кроме того, уже разрабатываются способы его беспроводной зарядки.

Напомним, в ноябре новосибирские кардиологи прооперировали «сердечника» в 3D-формате.