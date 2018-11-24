Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России

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Новосибирский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» в домашней игре.

Новосибирский волейбольный клуб «Динамо» потерпел поражение в матче с московским «Динамо» со счётом 3:1. Игра прошла в Новосибирске в рамках шестого тура чемпионата России.

Как сообщает сайт новосибирского клуба, в прошедшей игре «Локомотив» прервал серию из пяти побед.

«Такие игры всегда проходят очень нервно. Разница этой игры от предыдущей в Уфе в том, что там мы выиграли все концовки сетов, а сегодня нет. Мы не проявили характер в тех моментах, где это было необходимо. У нас были хорошие ситуации, когда нужно было забивать на одиночном блоке, но мы этого не делали», — прокомментировал исход игры главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов.

Напомним, в июне в Новосибирске стартовало строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра.