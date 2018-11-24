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Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России

Рубрика: общество

26.11.2018 07:03

фото из группы "ВК "Локомотив-Новосибирск" "ВКонтакте"

Новосибирский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» в домашней игре.

Новосибирский волейбольный клуб «Динамо» потерпел поражение в матче с московским «Динамо» со счётом 3:1. Игра прошла в Новосибирске в рамках шестого тура чемпионата России.

Как сообщает сайт новосибирского клуба, в прошедшей игре «Локомотив» прервал серию из пяти побед.

«Такие игры всегда проходят очень нервно. Разница этой игры от предыдущей в Уфе в том, что там мы выиграли все концовки сетов, а сегодня нет. Мы не проявили характер в тех моментах, где это было необходимо. У нас были хорошие ситуации, когда нужно было забивать на одиночном блоке, но мы этого не делали», — прокомментировал исход игры главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов.

Напомним, в июне в Новосибирске стартовало строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра.

Теги: спорт игры

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Предложить новость

Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Феминистки выступили против домашнего насилия в центре Новосибирска

сегодня 06:03 Woman 0 Коммент.

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

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Снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки»

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

На «Кубок Дружбы» в Новосибирске съехались олимпийские чемпионы и тысячи зрителей

вчера 09:04 Общество 0 Коммент.

В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался мэр

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабре

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strike

24.11.2018 Наука 1 Коммент.

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

23.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

23.11.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

23.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

23.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

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