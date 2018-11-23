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Снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки»

Рубрика: общество

25.11.2018 11:50

фото с сайта "Горки Академпарка"

Выпавший снег отрезал от мира посёлок «Горки Академпарка» — жители не могут выбраться в город.

Инновационный посёлок «Горки Академпарка» оказался отрезан от мира из-за обильного снега. Как сообщают местные СМИ, автобусы не могут проехать в населённый пункт уже несколько дней.

По словам гендиректора Технопарка Владимира Никонова, в посёлке исправно чистят дороги. Проблема лишь в том, что снег скапливается на подъезде к «Горкам», а за эту территорию уже отвечает Барышевский сельсовет. Тем не менее Никонов пообещал помочь жителям выбраться из снежного плена.

Как рассказали местные жители, в самом Барышевском сельсовете считают, что проблему должны решить региональные власти.

Между тем из-за обильных осадков 24-25 ноября на дорогах Новосибирска происходят аварии, а транспорт останавливается в пробках. Так, на Северном объезде 25 ноября произошло массовое ДТП с участием как минимум шести автомобилей. Как сообщает группа «АСТ-54» «ВКонтакте», происшествие парализовало движение на 40 минут.

Напомним, в ноябре ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки.

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сегодня 11:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:30 Общество 0 Коммент.

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В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strike

вчера 09:00 Наука 0 Коммент.

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

23.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

23.11.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

23.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

23.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

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Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

23.11.2018 Общество 0 Коммент.

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