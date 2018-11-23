Снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки»

фото с сайта "Горки Академпарка"

Выпавший снег отрезал от мира посёлок «Горки Академпарка» — жители не могут выбраться в город.

Инновационный посёлок «Горки Академпарка» оказался отрезан от мира из-за обильного снега. Как сообщают местные СМИ, автобусы не могут проехать в населённый пункт уже несколько дней.

По словам гендиректора Технопарка Владимира Никонова, в посёлке исправно чистят дороги. Проблема лишь в том, что снег скапливается на подъезде к «Горкам», а за эту территорию уже отвечает Барышевский сельсовет. Тем не менее Никонов пообещал помочь жителям выбраться из снежного плена.

Как рассказали местные жители, в самом Барышевском сельсовете считают, что проблему должны решить региональные власти.

Между тем из-за обильных осадков 24-25 ноября на дорогах Новосибирска происходят аварии, а транспорт останавливается в пробках. Так, на Северном объезде 25 ноября произошло массовое ДТП с участием как минимум шести автомобилей. Как сообщает группа «АСТ-54» «ВКонтакте», происшествие парализовало движение на 40 минут.

Напомним, в ноябре ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки.