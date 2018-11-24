«Рейдерский захват» театра "Глобус" объединил сотрудников

фото предоставил театр "Глобус"

У руля театра «Глобус» хотят поставить депутата – коллектив учреждения назвал перестановки «рейдерским захватом» и подписал против них петицию.

Минкультуры Новосибирской области собирается уволить директора новосибирского театра «Глобус» Елену Алябьеву. На посту руководителя театра её планируют заменить бывшим депутатом заксобрания региона и новосибирского горсовета Виктором Старковым.

Об этом на экстренном собрании коллектива рассказал главный режиссёр театра Алексей Крикливый. По его словам, об увольнении Алябьевой сообщили во вторник, 20 ноября, во время встречи с министром культуры региона Игорем Решетниковым. Своё решение министр так и не объяснил.

Алексей Крикливый отметил, что кандидат на должность директора театра Виктор Старков не имеет опыта руководства творческим коллективом. В то же время встреча Елены Алябьевой с министром культуры, по его словам, «проходила в атмосфере таинственности» и «имела характер решённого вопроса».

«Мы понимаем, что ситуация уже заранее была решена! Елена Владимировна занимает должность директора с 2014 года. За это время ей не было предъявлено ни одного обвинения, демонстрирующего то, что она не справляется со своими обязанностями. Также не было никаких нарушений организационного или хозяйственного характера», — сообщил режиссёр.

Сотрудники театра подписали обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, полпреду СФО Сергею Меняйло и представителю СТД Александру Калягину, в котором выразили недоумение сложившейся ситуацией.

«Вся шумиха вокруг назначения нового директора театра в лице Виктора Старкова, у которого нет ни малейшего опыта работы на руководящих должностях, тем более в области искусства, должна стать достоянием общественности», — сообщили сотрудники театра в соцсетях.

Отдельные сотрудники театра также выступили со своим словом в соцсетях. Так, режиссёр «Глобуса» Олег Липовецкий назвал ситуацию «рейдерским захватом».

Сама же Алябьева отказывается писать заявление об увольнении по собственному желанию. На предложение остаться замдиректора театра она не согласилась.

Напомним, в ноябре театр «Глобус» принял участие в благотворительной акции вместе с «Красным факелом».