Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

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Ураган выбил профлистом окно в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
25.11.2018 13:27
фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"
Окно дома на левом берегу разбил поднявшийся в воздух металлический лист – стройматериал сорвало с крыши шквальным ветром.
Минувшей ночью новосибирцев напугали шум и трясущиеся стёкла – на улице поднялся настоящий ураган. В результате разгулявшейся стихии в квартире дома на улице Станиславского, 13, разбилось окно – в него попал поднятый ветром металлический лист.
Об инциденте сообщили в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».
«Выйдя на улицу, жильцы увидели разбросанные по двору металлические листы, часть которых висит на деревьях. Со слов подписчицы, на соседнем доме по адресу Станиславского, 11, недавно сделали капитальный ремонт крыши, и эти листы сорвало оттуда», — объяснили в паблике.
По словам жильцов, в квартире стоит невыносимый холод.
Напомним, в ноябре шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в яме.
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Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году
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