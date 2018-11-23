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Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

25.11.2018 13:27

фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"

Окно дома на левом берегу разбил поднявшийся в воздух металлический лист – стройматериал сорвало с крыши шквальным ветром.

Минувшей ночью новосибирцев напугали шум и трясущиеся стёкла – на улице поднялся настоящий ураган. В результате разгулявшейся стихии в квартире дома на улице Станиславского, 13, разбилось окно – в него попал поднятый ветром металлический лист.

Об инциденте сообщили в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

«Выйдя на улицу, жильцы увидели разбросанные по двору металлические листы, часть которых висит на деревьях. Со слов подписчицы, на соседнем доме по адресу Станиславского, 11, недавно сделали капитальный ремонт крыши, и эти листы сорвало оттуда», — объяснили в паблике.

По словам жильцов, в квартире стоит невыносимый холод.

Напомним, в ноябре шатёр возле НГУ воспарил в воздух и приземлился в яме.

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сегодня 10:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

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Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

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В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strike

вчера 09:00 Наука 0 Коммент.

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Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

23.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

23.11.2018 Недвижимость 0 Коммент.

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23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

23.11.2018 Общество 0 Коммент.

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23.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

23.11.2018 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

23.11.2018 Общество 0 Коммент.

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