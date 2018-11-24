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«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»

Рубрика: культура

26.11.2018 13:09

фото с сайта правительства НСО

Министерство культуры Новосибирской области рассказало о возможных проблемах «Глобуса», где, по мнению сотрудников, происходит «рейдерский захват».

Вчера, 25 ноября, в театре «Глобус» прошло срочное собрание, где объявили о намерениях регионального минкульта уволить директора Елену Алябьеву и заменить её на экс-депутата заксобрания Виктора Старкова. Сотрудники при этом не видят причин для смены руководства и требуют оставить Елену Алябьеву на прежней должности.

Сегодня, 26 ноября, министр культуры Игорь Решетников прокомментировал на брифинге данную ситуацию.

«К руководству театра "Глобус" есть определённые вопросы по финансово-хозяйственной деятельности. Тем не менее, каких-либо кадровых решений по поводу должности директора театра в настоящий момент не принято, сейчас ведутся оценка и анализ сложившейся ситуации. Появившаяся накануне в СМИ информация о смене руководства, полагаю, является способом отвлечь внимание от вопросов к руководству театра», – сообщил Игорь Решетников.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов также высказался по поводу конфликта. Он отметил, что, по поручению Андрея Травникова, взял ситуацию на личный контроль.

«Культура – важная сфера, и решения должны приниматься грамотно и профессионально, исходя из интересов всех участников данного вопроса», – высказался Сергей Нелюбов.

Напомним, 25 ноября сотрудники театра «Глобус» подписали обращение к Андрею Травникову, в котором выразили недоумение сложившейся ситуацией с перестановкой кадров.

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Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

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