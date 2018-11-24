Лента новостейПредложить новость
«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»
Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России
Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году
«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»Рубрика: культура
26.11.2018 13:09
фото с сайта правительства НСО
Министерство культуры Новосибирской области рассказало о возможных проблемах «Глобуса», где, по мнению сотрудников, происходит «рейдерский захват».
Вчера, 25 ноября, в театре «Глобус» прошло срочное собрание, где объявили о намерениях регионального минкульта уволить директора Елену Алябьеву и заменить её на экс-депутата заксобрания Виктора Старкова. Сотрудники при этом не видят причин для смены руководства и требуют оставить Елену Алябьеву на прежней должности.
Сегодня, 26 ноября, министр культуры Игорь Решетников прокомментировал на брифинге данную ситуацию.
«К руководству театра "Глобус" есть определённые вопросы по финансово-хозяйственной деятельности. Тем не менее, каких-либо кадровых решений по поводу должности директора театра в настоящий момент не принято, сейчас ведутся оценка и анализ сложившейся ситуации. Появившаяся накануне в СМИ информация о смене руководства, полагаю, является способом отвлечь внимание от вопросов к руководству театра», – сообщил Игорь Решетников.
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов также высказался по поводу конфликта. Он отметил, что, по поручению Андрея Травникова, взял ситуацию на личный контроль.
«Культура – важная сфера, и решения должны приниматься грамотно и профессионально, исходя из интересов всех участников данного вопроса», – высказался Сергей Нелюбов.
Напомним, 25 ноября сотрудники театра «Глобус» подписали обращение к Андрею Травникову, в котором выразили недоумение сложившейся ситуацией с перестановкой кадров.
Комментарии
Лента новостей
«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»
Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России
Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Новости по теме
Популярное