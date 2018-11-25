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Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

Рубрика: общество

27.11.2018 07:01

ФОТО С САЙТА KRSK2019.RU

Сноубордистка Алёна Заварзина пронесёт огонь Зимней универсиады в Новосибирске – она проедет по склону с факелом в руках.

Огонь Зимней универсиады пронесут по улицам Новосибирска 11 декабря – сами состязания пройдут в Красноярске 2 марта 2019 года. С факелом в руках по российским городам пройдут жители страны, добившиеся успехов в культуре, спорте и науке.

Как сообщает пресс-центр мэрии, по Новосибирску с огнём пройдут 16 человек. Среди них - уроженка региона, известная сноубордистка Алёна Заварзина. Спортсменка проедет с факелом на сноуборде по склону в сноуборд-парке «Горский».

В Новосибирске также пройдёт часть эстафеты огня Зимней универсиады, которая завершится в Красноярске 1 марта 2019 года. Её протяжённость в столице Сибири составит 2,6 километра.

«Первая часть предполагает 11 этапов – стартует от одного из корпусов Новосибирского государственного технического университета. Вторая состоит из девяти этапов и начнётся от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Маршрут финиширует на площади Пименова возле ГПНТБ», — рассказали в муниципалитете.

Первый этап эстафеты пробежит известный легкоатлет Игорь Максимов. Завершит забег мастер спорта по плаванию Сергей Герасимов.

Напомним, о том, что Новосибирская область примет эстафету огня Зимней универсиады-2019, стало известно в феврале.

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