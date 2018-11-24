Известный бизнесмен встретится с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске

фото предоставлено организаторами мероприятия

В Новосибирск приезжает маркетолог Максим Поташёв – он расскажет молодым предпринимателям, как управлять бизнесом в эпоху изменений.

Бизнесмен, маркетолог и консультант Максим Поташёв станет специальным гостем конгресса «Молодые миллионеры Сибири-2018». Мероприятие пройдёт 29 ноября в Академпарке. Организатор – ГБУ НСО «Агентство поддержки молодёжных инициатив» при поддержке федеральной программы «Ты – предприниматель», Министерства образования и науки РФ и правительства Новосибирской области.

«Максим Поташёв выступит спикером на нескольких площадках. Разговор пойдёт о современных аспектах ведения предпринимательской деятельности. Своё выступление он посвятит теме «Меняя себя, меняем мир». Кроме того, гость подведёт итоги всего конгресса, и по итогам мероприятия пройдёт неформальная встреча с гостем», — рассказали организаторы.

Конгресс «Молодые миллионеры Сибири» ежегодно собирает на одной площадке представителей власти, начинающих и действующих предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний Новосибирской области, а также лучших выпускников и партнёров программы «Ты – предприниматель» в Новосибирской области.

Напомним, на конгрессе «Молодые миллионеры Сибири-2018» ожидается более 400 участников.