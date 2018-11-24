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Известный бизнесмен встретится с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске

Рубрика: бизнес

26.11.2018 13:11

фото предоставлено организаторами мероприятия

В Новосибирск приезжает маркетолог Максим Поташёв – он расскажет молодым предпринимателям, как управлять бизнесом в эпоху изменений.

Бизнесмен, маркетолог и консультант Максим Поташёв станет специальным гостем конгресса «Молодые миллионеры Сибири-2018». Мероприятие пройдёт 29 ноября в Академпарке. Организатор – ГБУ НСО «Агентство поддержки молодёжных инициатив» при поддержке федеральной программы «Ты – предприниматель», Министерства образования и науки РФ и правительства Новосибирской области. 

«Максим Поташёв выступит спикером на нескольких площадках. Разговор пойдёт о современных аспектах ведения предпринимательской деятельности. Своё выступление он посвятит теме «Меняя себя, меняем мир». Кроме того, гость подведёт итоги всего конгресса, и по итогам мероприятия пройдёт неформальная встреча с гостем», — рассказали организаторы.

Конгресс «Молодые миллионеры Сибири» ежегодно собирает на одной площадке представителей власти, начинающих и действующих предпринимателей, топ-менеджеров ведущих компаний Новосибирской области, а также лучших выпускников и партнёров программы «Ты – предприниматель» в Новосибирской области.

Напомним, на конгрессе «Молодые миллионеры Сибири-2018» ожидается более 400 участников.

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Лента новостей

Предложить новость

Известный бизнесмен встретится с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске

сегодня 13:11 Бизнес 0 Коммент.

«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»

сегодня 13:09 Культура 0 Коммент.

Сербы рассказали о дружбе с сибиряками на бойцовском турнире

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

вчера 13:27 Хроника 0 Коммент.

Снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки»

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

На «Кубок Дружбы» в Новосибирске съехались олимпийские чемпионы и тысячи зрителей

вчера 09:04 Общество 0 Коммент.

В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался мэр

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новые редкие животные заселились в новосибирский зоопарк

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабре

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strike

24.11.2018 Наука 1 Коммент.

Пугающая рассылка о ворах-преследователях появилась в WhatsApp новосибирцев

23.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

23.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

23.11.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

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