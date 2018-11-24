Кузбасский кот затопил склад с игрушками на 200 тысяч рублей

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Кузбасский кот затопил склад с игрушками на 200 тысяч рублейРубрика: проиcшествия
26.11.2018 15:35
фото с сайта pixabay.com
В Новокузнецке затопило складское помещение индивидуального предпринимателя – виновником ЧП оказался кот.
Почти 200 тысяч рублей заплатят жильцы квартиры в Новокузнецке по вине кота. Домашний питомец открыл ночью кран, чтобы попить воды – жидкость оказалась этажом ниже, где располагался склад с игрушками.
Как сообщает издание «Сибдепо», потоп произошёл 28 февраля. В суде выяснили, что его причиной стал открытый кран.
«Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков – кран открыл кот», – сообщили в Центральном районном суде Новокузнецка.
Суд установил, что предпринимателю был нанесён ущерб на сумму 282 873 рубля. Однако по требованию ответчика эту цифру пересмотрели. В результате судебной товароведческой экспертизы выяснилось, что вместе с расходами на проведение оценки, юридическими расходами и оплатой госпошлины ответчик должен выплатить более 195 тысяч рублей.
Напомним, в ноябре по вине коммунальщиков в кипятке обварился кот.
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