Не ешь, подумай: ревизоры нашли нарушения во всех придорожных новосибирских кафе

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Не ешь, подумай: ревизоры нашли нарушения во всех придорожных новосибирских кафеРубрика: общество
26.11.2018 12:48
фото с сайта pixabay.com
Сотрудники Роспотребнадзора проверили почти 100 столовых для автомобилистов и их пассажиров – оказалось, что ни в одном из них не соблюдаются правила санитарии.
Надзорные мероприятия по контролю предприятий придорожного сервиса Новосибирской области проходили в течении всего 2018 года. В итоге Управление Роспотребназдора «обошло» 72 заведения. В 100 % случаев были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.
Основные нарушения были следующими:
- нет документов, которые подтверждают качество и безопасность продуктов;
- не указывается достоверная информация о товаре;
- не соблюдаются температурный режим хранения продуктов, а также товарное соседство;
- нарушаются правила мытья кухонной и столовой посуды;
- нет производственного и лабораторного контроля за качеством поступающего сырья и приготовляемых блюд.
На данный момент Управление составило 10 протоколов временных запретов деятельности на время от пяти до 30 суток. Все организации обязаны устранить нарушения, кому-то назначен штраф, а кому-то придётся ещё и уничтожать продукты. В «чёрный список» попали: кафе «Берёзка 1» ИП Рустамова Р. М., ИП Базарбаев А. О., ООО «Мотель Мошково», ИП Мамаджанов Д. М., ООО «Старт», кафе «Лукоморье» ИП Борисовой О. Н., ИП Дубов М. Б., кафе «Чаны-Сервис» ИП Адаменко Н. В., ИП Степанян Р. Р., ИП Вологжанина Т. А.
«Ситуация по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции на предприятиях придорожного сервиса остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области», — отметили в ведомстве.
Напомним, в октябре Управление Роспотребнадзора Кемеровской области нашло нарушения, в том числе тараканов, в местной «Пицце Синице» — заведение закрыли.
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