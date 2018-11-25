Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

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Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животныхРубрика: афиша, наука
27.11.2018 08:01
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске пройдёт лекция, в которой попытаются найти ответ на вопрос: отличаются ли эмоции зверя от человеческих.
Лекция «Эмоции и чувства у животных и человека» биолога, аспирантки ИЦиГ СО РАН, зоопсихолога Ирины Мухамедшиной пройдёт в культурном центре «Синяя цапля» (улица Каинская, 8б). Дата и время начала мероприятия: 27 ноября, 19:00.
«Эмоции и чувства – это, пожалуй, самое субъективное из явлений, поэтому его так трудно изучать. Даже учёные нередко ошибаются, объясняя поведение животных. Особенно велика вероятность ошибки, когда поведение зверя напоминает человеческое», — отметили в анонсе мероприятия.
На лекции биолог попробует понять, есть ли отличия между звериными и человеческими эмоциями, что такое очеловечивание и как понять зверя.
Напомним, в ноябре в Новосибирске прошла лекция о маньяках нового поколения.
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