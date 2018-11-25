7 баллов
-8
66.51 75.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

сегодня 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

сегодня 09:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Известный бизнесмен встретится с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске

вчера 13:11 Бизнес 0 Коммент.

«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»

вчера 13:09 Культура 0 Коммент.

Не ешь, подумай: ревизоры нашли нарушения во всех придорожных новосибирских кафе

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Сербы рассказали о дружбе с сибиряками на бойцовском турнире

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце

вчера 08:30 Общество 0 Коммент.

Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Феминистки выступили против домашнего насилия в центре Новосибирска

вчера 06:03 Woman 0 Коммент.

Крыса, снег и школьная пора – Итоги Сиб.фм

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

25.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки»

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

На «Кубок Дружбы» в Новосибирске съехались олимпийские чемпионы и тысячи зрителей

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался мэр

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

Рубрика: афиша, наука

27.11.2018 08:01

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске пройдёт лекция, в которой попытаются найти ответ на вопрос: отличаются ли эмоции зверя от человеческих.

Лекция «Эмоции и чувства у животных и человека» биолога, аспирантки ИЦиГ СО РАН, зоопсихолога Ирины Мухамедшиной пройдёт в культурном центре «Синяя цапля» (улица Каинская, 8б). Дата и время начала мероприятия: 27 ноября, 19:00.

«Эмоции и чувства – это, пожалуй, самое субъективное из явлений, поэтому его так трудно изучать. Даже учёные нередко ошибаются, объясняя поведение животных. Особенно велика вероятность ошибки, когда поведение зверя напоминает человеческое», — отметили в анонсе мероприятия.

На лекции биолог попробует понять, есть ли отличия между звериными и человеческими эмоциями, что такое очеловечивание и как понять зверя.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошла лекция о маньяках нового поколения.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

сегодня 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

сегодня 09:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Известный бизнесмен встретится с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске

вчера 13:11 Бизнес 0 Коммент.

«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»

вчера 13:09 Культура 0 Коммент.

Не ешь, подумай: ревизоры нашли нарушения во всех придорожных новосибирских кафе

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Сербы рассказали о дружбе с сибиряками на бойцовском турнире

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце

вчера 08:30 Общество 0 Коммент.

Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Феминистки выступили против домашнего насилия в центре Новосибирска

вчера 06:03 Woman 0 Коммент.

Крыса, снег и школьная пора – Итоги Сиб.фм

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

25.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки»

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

На «Кубок Дружбы» в Новосибирске съехались олимпийские чемпионы и тысячи зрителей

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался мэр

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
29.12.2017

Ы* — Ытоги

Как выглядит алфавит главных событий 2017 года

Читать далее
Image
30.11.2017

Телесная революция под зелёным стягом

Причины и следствия ...

Читать далее
Image
28.11.2017

Left 4 game

Почему роды в играх удивляют, почему нужно играть и как не стать зависимым...

Читать далее
Image
31.10.2017

Только чёрному коту и Хеллоуин

Чем и кем обусловлен повышенный сп...

Читать далее

Новости по теме

Крыса, снег и школьная пора – Итоги Сиб.фм 25.11.2018 Новые редкие животные заселились в новосибирский зоопарк 24.11.2018 Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в неизвестность и уволился 23.11.2018 Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка 21.11.2018

Популярное

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Image

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок