Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске пройдёт лекция, в которой попытаются найти ответ на вопрос: отличаются ли эмоции зверя от человеческих.

Лекция «Эмоции и чувства у животных и человека» биолога, аспирантки ИЦиГ СО РАН, зоопсихолога Ирины Мухамедшиной пройдёт в культурном центре «Синяя цапля» (улица Каинская, 8б). Дата и время начала мероприятия: 27 ноября, 19:00.

«Эмоции и чувства – это, пожалуй, самое субъективное из явлений, поэтому его так трудно изучать. Даже учёные нередко ошибаются, объясняя поведение животных. Особенно велика вероятность ошибки, когда поведение зверя напоминает человеческое», — отметили в анонсе мероприятия.

На лекции биолог попробует понять, есть ли отличия между звериными и человеческими эмоциями, что такое очеловечивание и как понять зверя.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошла лекция о маньяках нового поколения.