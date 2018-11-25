Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

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Новосибирцам определили место в рейтинге трезвостиРубрика: общество
27.11.2018 06:03
фото с сайта pixabay.com
Эксперты составили рейтинг трезвости регионов – оказалось, новосибирцы пьют меньше москвичей.
Рейтинг трезвости регионов составили участники федерального проекта «Трезвая Россия» совместно с телекомпанией ВГТРК на основе соответствующих исследований. Цель проекта – понять истинную картину уровня потребления алкоголя и его последствий.
На первом месте рейтинга оказалась Чеченская Республика, на втором – Республика Ингушетия. Тройку лидеров замкнула Республика Дагестан. Новосибирской области досталось 18-е место – регион опередил Москву, которой присудили 19-е место. Замкнули рейтинг Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область.
«Данное исследование — это целенаправленный научно-практический мониторинг антиалкогольной работы каждого из 85 субъектов Российской Федерации, который выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан, а также показывает динамику за последние четыре года», — рассказали авторы проекта.
Напомним, в октябре Новосибирск занял 47-е место в рейтинге состояния дорожного хозяйства.
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Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске
Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году
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