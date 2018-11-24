Сербы рассказали о дружбе с сибиряками на бойцовском турнире

фото Никиты Давыденко

Представители сербской команды «Кубка Дружбы» рассказали, как решили подружиться с новосибирцами.

Международный турнир по смешанным единоборствам «Кубок Дружбы» с участием российской и сербской сборных прошёл в Новосибирске в минувшие выходные. Представители сербской стороны перед взвешиванием спортсменов рассказали, как их встретила столица Сибири.

Участники поблагодарили новосибирцев за организацию форума и отметили, что эта работа была непростой. Они подчеркнули, что основная идея соревнований, как и следует из названия, – дружба между представителями России и Сербии. Тем более, что чемпионат прошёл в рамках российско-сербского культурно-делового форума КУБИС-2018.

«Великолепно, что удалось объединить спорт, культуру и бизнес. А что ещё лучше – встречаются две братские стороны. Хоть мы в спорте и серьёзные соперники, в жизни мы большие друзья», — сказал руководитель делегации Сербии, вице-президент федерации борьбы Сербии Райко Балтич.

Идея проведения совместного форума и спортивных соревнований пришла на одном из бойцовских турниров, в котором участвовали обе стороны.

«Этот проект позволила нам реализовать наша дружба. Мы решили, что нам нужно сближаться, показывать друг другу свои страны, свою культуру», — рассказал вице-президент НП «Союз Ветеранов Спорта» Андрей Черепахин.

Новосибирцы также отметили, что выступившие российские борцы занимаются активной социальной деятельностью. Они проводят спортивные мастер-классы, в том числе для военнослужащих и студентов.

Напомним, на соревнования «Кубок Дружбы» съехались 7,5 тысячи зрителей.