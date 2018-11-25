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Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

Рубрика: Авто

27.11.2018 09:03

фото с сайта pixabay.com

Эксперты «Авито Авто» провели исследование и узнали, автомобили каких марок предпочитают новички в вождении.

Треть водителей Новосибирской области начинали ездить на отечественной LADA – такие данные получили эксперты «Авито Авто», изучив результаты опроса местных автолюбителей. Вторую строчку заняла Toyota, а третью – Honda. Интересно, что на автомобиле производства ВАЗ продолжают ездить только 5 % респондентов.

«В целом по России первую тройку автомобилей, за руль которых впервые в жизни сели респонденты, образовали LADA (44 %), Toyota (6%) и "Москвич" (4 %)», — отметили эксперты.

На данный момент, по данным опроса, большинство водителей в Новосибирской области — 28 % — ездят на Toyota. 

Напомним, в ноябре стало известно, что услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске.

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сегодня 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

сегодня 09:03 Авто 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

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Известный бизнесмен встретится с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске

вчера 13:11 Бизнес 0 Коммент.

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