Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

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Эксперты «Авито Авто» провели исследование и узнали, автомобили каких марок предпочитают новички в вождении.

Треть водителей Новосибирской области начинали ездить на отечественной LADA – такие данные получили эксперты «Авито Авто», изучив результаты опроса местных автолюбителей. Вторую строчку заняла Toyota, а третью – Honda. Интересно, что на автомобиле производства ВАЗ продолжают ездить только 5 % респондентов.

«В целом по России первую тройку автомобилей, за руль которых впервые в жизни сели респонденты, образовали LADA (44 %), Toyota (6%) и "Москвич" (4 %)», — отметили эксперты.

На данный момент, по данным опроса, большинство водителей в Новосибирской области — 28 % — ездят на Toyota.

Напомним, в ноябре стало известно, что услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске.