Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

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«Обычное» телевидение отключат уже в начале следующего года – ресиверы и комплекты для спутникового ТВ можно купить в «Радиотехнике».

Аналоговое телевещание в России будет отключено в январе 2019 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Теперь дирекции телекомпаний будут принимать решение о целесообразности транслирования самостоятельно. В регионах аналоговое вещание будет отключено там, где численность населения составляет менее 100 тысяч человек. Переход на цифровое вещание значительно увеличит число доступных каналов и представит более широкие возможности для выбора телепередач.

Определить тип сигнала, который принимает ваш телевизор, можно самостоятельно. К логотипам телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «5 Канал», «Рен-ТВ» и СТС добавлена литера «А» при аналоговой трансляции. Это значит, зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключённым в режим приёма цифрового сигнала.

Для подачи качественного цифрового сигнала владельцам старых телевизоров можно приобрести ресивер, который принимает сигнал цифрового телевидения и передаёт его на телевизор. В федеральной сети «Радиотехника» представлен широкий ассортимент цифровых ресиверов, смарт-приставок и комплектов для спутникового телевидения.

Товар доступен для заказа на сайте radio-tech.ru, а также для покупки в магазинах по адресам:

Новосибирск:

Вокзальная магистраль, 6а

Титова, 32

Красный, 188

Крылова, 20

Ватутина, 23

Бориса Богаткова, 252/1

г. Бердск, ул. Первомайская, 7а

Томск:

Ленина 173

Красноярск:

пр-т газ. Крас. Раб., 135

Иркутск:

Дзержинского, 24а