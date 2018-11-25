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Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

Рубрика: общество

27.11.2018 08:15

фото с сайта pixabay.com

«Обычное» телевидение отключат уже в начале следующего года – ресиверы и комплекты для спутникового ТВ можно купить в «Радиотехнике».

Аналоговое телевещание в России будет отключено в январе 2019 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Теперь дирекции телекомпаний будут принимать решение о целесообразности транслирования самостоятельно. В регионах аналоговое вещание будет отключено там, где численность населения составляет менее 100 тысяч человек. Переход на цифровое вещание значительно увеличит число доступных каналов и представит более широкие возможности для выбора телепередач. 

Определить тип сигнала, который принимает ваш телевизор, можно самостоятельно. К логотипам телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «5 Канал», «Рен-ТВ» и СТС добавлена литера «А» при аналоговой трансляции. Это значит, зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключённым в режим приёма цифрового сигнала. 

Для подачи качественного цифрового сигнала владельцам старых телевизоров можно приобрести ресивер, который принимает сигнал цифрового телевидения и передаёт его на телевизор. В федеральной сети «Радиотехника» представлен широкий ассортимент цифровых ресиверов, смарт-приставок и комплектов для спутникового телевидения. 

Товар доступен для заказа на сайте radio-tech.ru, а также для покупки в магазинах по адресам:

Новосибирск:
Вокзальная магистраль, 6а
Титова, 32
Красный, 188
Крылова, 20
Ватутина, 23
Бориса Богаткова, 252/1
г. Бердск, ул. Первомайская, 7а
 
Томск:
Ленина 173
 
Красноярск:
пр-т газ. Крас. Раб., 135
 
Иркутск:
Дзержинского, 24а

 

 

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Лента новостей

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