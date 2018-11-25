Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

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Аналоговое телевидение отключат в начале следующего годаРубрика: общество
27.11.2018 08:15
фото с сайта pixabay.com
«Обычное» телевидение отключат уже в начале следующего года – ресиверы и комплекты для спутникового ТВ можно купить в «Радиотехнике».
Аналоговое телевещание в России будет отключено в январе 2019 года. Об этом заявил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Теперь дирекции телекомпаний будут принимать решение о целесообразности транслирования самостоятельно. В регионах аналоговое вещание будет отключено там, где численность населения составляет менее 100 тысяч человек. Переход на цифровое вещание значительно увеличит число доступных каналов и представит более широкие возможности для выбора телепередач.
Определить тип сигнала, который принимает ваш телевизор, можно самостоятельно. К логотипам телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «5 Канал», «Рен-ТВ» и СТС добавлена литера «А» при аналоговой трансляции. Это значит, зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключённым в режим приёма цифрового сигнала.
Для подачи качественного цифрового сигнала владельцам старых телевизоров можно приобрести ресивер, который принимает сигнал цифрового телевидения и передаёт его на телевизор. В федеральной сети «Радиотехника» представлен широкий ассортимент цифровых ресиверов, смарт-приставок и комплектов для спутникового телевидения.
Товар доступен для заказа на сайте radio-tech.ru, а также для покупки в магазинах по адресам:
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