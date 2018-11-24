В День матери сибирячка убила собственного сына

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В День матери сибирячка убила собственного сынаРубрика: проиcшествия
26.11.2018 11:04
фото с сайта pixabay.com
Бытовое убийство в Новосибирске произошло в символичный день – мать отмечала свой праздник и явно не хотела получать замечания от своего ребёнка.
Убийство произошло 25 ноября, в День матери. Вечером в переулке Порт-Артурском Ленинского района 53-летняя женщина сидела в компании своего 30-летнего сына. Хозяйка довольно продолжительное время пила алкоголь, что явно не понравилось её чаду. Он стал делать матери замечания, из-за чего они начали ссориться. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.
В ходе конфликта женщина взяла нож и, когда сын отвернулся, воткнула орудие ему прямо в шею.
«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время с подозреваемой проводят следственные действия, направленные на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — отметили в ведомстве.
Напомним, в марте новосибирец «поздравил» свою сожительницу с Международным женским днём ударом ножа.
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«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»
Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России
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