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В День матери сибирячка убила собственного сына

Рубрика: проиcшествия

26.11.2018 11:04

фото с сайта pixabay.com

Бытовое убийство в Новосибирске произошло в символичный день – мать отмечала свой праздник и явно не хотела получать замечания от своего ребёнка.

Убийство произошло 25 ноября, в День матери. Вечером в переулке Порт-Артурском Ленинского района 53-летняя женщина сидела в компании своего 30-летнего сына. Хозяйка довольно продолжительное время пила алкоголь, что явно не понравилось её чаду. Он стал делать матери замечания, из-за чего они начали ссориться. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.

В ходе конфликта женщина взяла нож и, когда сын отвернулся, воткнула орудие ему прямо в шею.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время с подозреваемой проводят следственные действия, направленные на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — отметили в ведомстве.

Напомним, в марте новосибирец «поздравил» свою сожительницу с Международным женским днём ударом ножа.

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вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

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Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабре

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Почти треть новосибирцев переживают о мнении окружающих

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

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23.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

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