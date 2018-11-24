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Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Рубрика: общество

26.11.2018 17:03

фото с сайта pixabay.com

Ветер, снег и влажную погоду пообещали новосибирцам синоптики в начале последней осенней недели.

Как сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в начале недели ожидается небольшой мороз, однако к среде наступит потепление.

«Атлантические циклоны по-прежнему будут перемещаться с большими скоростями по территории Западной Сибири с запада на восток. Облачные массивы влажного воздуха обусловят ветреную погоду со снегопадами разной интенсивности. Хотя между отдельными циклоническими вихрями всё же будут наблюдаться "окна" с ясной и более морозной погодой», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.

Во вторник, 27 ноября, ожидается переменная облачность. Ночью, а также днём в отдельных районах, – небольшой снег, при прояснениях изморозь. Местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура ночью -12…- 14, днём – -8…- 10 градусов.

В среду, 28 ноября, ночью и днём небольшой и умеренный снег, метели. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Ночная температура – — 9…-11, дневная – — 3…- 5 градусов.

29 ноября, в четверг, ночью в отдельных районах пройдёт небольшой снег, днём ожидаются мокрый снег и метели. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночная температура составит -11…- 13, днём – -1…- 3 градуса.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске стояла контрастная погода.

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24.11.2018 Общество 0 Коммент.

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