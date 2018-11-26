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Большинство новосибирцев не одобряет граффити

Рубрика: общество, культура

28.11.2018 08:09

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 респондентов и выяснили, как жители Новосибирска относятся к искусству граффити.

50 % опрошенных отзываются о граффити на улице резко негативно.

«Разрисовывать дома на улице без согласования с соответствующими органами — это вандализм. Сейчас, конечно, что угодно можно называть искусством, но искусство нужно выставлять в музеях, а не всем подряд напоказ. Не все желают на это смотреть. Улицы должны быть спокойными, без дерзких надписей и непонятных рисунков на стенах», — пояснил своё мнение Иван.

29 % участника опроса рассказали, что искусство граффити им нравится, но не без оговорок.

«Я к граффити отношусь хорошо, когда нарисовано действительно что-то стоящее и красивое — на фоне некоторых даже хочется сфотографироваться. Граффити — это особый вид уличной культуры. Но когда, например, стёкла в автобусе или остановка изрисованы надписями или каракулями черным маркером — я против такого», — рассудила Мария.

Оставшиеся респонденты сообщили, что относятся к рисункам на улице нейтрально, данный вопрос их не беспокоит.

Напомним, в ноябре исследователи выяснили, что новосибирцы думают о мнении окружающих.

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сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

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