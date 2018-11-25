«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

фото предоставила Почта России

Почта России, Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!» подвели итоги всероссийского детского конкурса «Нарисуй ёлку Победы». Состязание проводили с 1 по 31 октября, за это время в нём приняли участие свыше 500 юных художников из 60 регионов страны.

Рисунки победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток Почты России. Их выпустят тиражом в две тысячи экземпляров в декабре.

«Открытки военного времени хранятся в семьях особенно бережно: это одновременно память и гордость за наших дедов и прадедов. Уверена, что выпущенные к Новому году открытки станут очередным символом памяти. Мы получили сотни трогательных детских рисунков, каждый из которых удивителен своей историей. Десять лучших из них теперь узнает вся страна», – сказала заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Работы судили известные художники. По итогу жюри добавило для категории «7-10 лет» ещё одно третье место. Также организаторы отметили несколько работ, учредив для них дополнительные номинации. Один из таких рисунков принадлежит 17-летней жительнице Новосибирска Анастасии Исламовой.

«Когда я узнала об этом конкурсе, решила нарисовать свою "Ёлку Победы". В моём представлении самым главным в то время было воссоединение семей, мир, тепло и счастье. Именно это я и нарисовала», — поделилась лауреат конкурса Анастасия.

Напомним, в ноябре в преддверии самого главного зимнего праздника проводят ещё один конкурс, где предприятия Новосибирска сразятся в уровне новогоднего убранства.