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Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
27.11.2018 11:28
фото с сайта pixabay.com
В одном из сёл Новосибирской области собака съела уток на приличную сумму денег – за это её хозяин серьёзно поплатился.
Осенью 2017 года между жителями села Крутологово Коченёвского района разгорелся нешуточный конфликт. Собака удавила уток, принадлежащих двум мужчинам в возрасте 31 и 36 лет. Обозлённые на животное люди 21 ноября пошли домой к хозяину и потребовали заплатить им 20 тысяч рублей в качестве компенсации. Мужчина отказался, за что его связали, избили и вывезли на машине на окраину деревни.
«Там продолжили избивать его до тех пор, пока он не согласился заплатить деньги, после чего его отпустили», — сообщили в МВД по Новосибирской области.
В тот же вечер об избиении сообщили в полицию и подозреваемых задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». На данный момент мужчины находятся под стражей. Им грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет.
Напомним, в августе кемеровский бизнесмен рассказал, как его похитили, отвезли в Новосибирск, избили и угрожали изнасиловать сотрудники таможни.
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Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области
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