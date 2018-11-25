7 баллов
-8
66.51 75.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

сегодня 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

сегодня 09:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Известный бизнесмен встретится с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске

вчера 13:11 Бизнес 0 Коммент.

«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»

вчера 13:09 Культура 0 Коммент.

Не ешь, подумай: ревизоры нашли нарушения во всех придорожных новосибирских кафе

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Сербы рассказали о дружбе с сибиряками на бойцовском турнире

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце

вчера 08:30 Общество 0 Коммент.

Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Феминистки выступили против домашнего насилия в центре Новосибирска

вчера 06:03 Woman 0 Коммент.

Крыса, снег и школьная пора – Итоги Сиб.фм

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

25.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки»

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

На «Кубок Дружбы» в Новосибирске съехались олимпийские чемпионы и тысячи зрителей

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался мэр

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

27.11.2018 11:28

фото с сайта pixabay.com

В одном из сёл Новосибирской области собака съела уток на приличную сумму денег – за это её хозяин серьёзно поплатился.

Осенью 2017 года между жителями села Крутологово Коченёвского района разгорелся нешуточный конфликт. Собака удавила уток, принадлежащих двум мужчинам в возрасте 31 и 36 лет. Обозлённые на животное люди 21 ноября пошли домой к хозяину и потребовали заплатить им 20 тысяч рублей в качестве компенсации. Мужчина отказался, за что его связали, избили и вывезли на машине на окраину деревни. 

«Там продолжили избивать его до тех пор, пока он не согласился заплатить деньги, после чего его отпустили», — сообщили в МВД по Новосибирской области.

В тот же вечер об избиении сообщили в полицию и подозреваемых задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». На данный момент мужчины находятся под стражей. Им грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

Напомним, в августе кемеровский бизнесмен рассказал, как его похитили, отвезли в Новосибирск, избили и угрожали изнасиловать сотрудники таможни.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

сегодня 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

сегодня 09:03 Авто 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Известный бизнесмен встретится с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске

вчера 13:11 Бизнес 0 Коммент.

«Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса»

вчера 13:09 Культура 0 Коммент.

Не ешь, подумай: ревизоры нашли нарушения во всех придорожных новосибирских кафе

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Сербы рассказали о дружбе с сибиряками на бойцовском турнире

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце

вчера 08:30 Общество 0 Коммент.

Продинамили: новосибирские волейболисты уступили москвичам в матче чемпионата России

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Феминистки выступили против домашнего насилия в центре Новосибирска

вчера 06:03 Woman 0 Коммент.

Крыса, снег и школьная пора – Итоги Сиб.фм

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

25.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки»

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получат повышенное пособие по безработице в следующем году

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

На «Кубок Дружбы» в Новосибирске съехались олимпийские чемпионы и тысячи зрителей

25.11.2018 Общество 0 Коммент.

В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался мэр

24.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.04.2016

Вся система враждебна

Изменит ли «закон садистов» положение осуждённых в...

Читать далее
Image
17.09.2015

«Она попросила её убить»

Почему в нашем обществе становится всё больше...

Читать далее
Image
17.05.2013

Дави на раз

Искалечивший женщину и двоих детей водитель сохранил права и остался н...

Читать далее
Image
18.03.2013

За одного битого

Новосибирскому адвокату, обвинившему полицию в жестокости, с...

Читать далее
Image
16.01.2013

Поверхностное суждение

В Новосибирске судят судью за фатальную ошибку....

Читать далее
Image
16.11.2012

«Чёрные кошки» Новониколаевска

Организованная преступная группи...

Читать далее

Новости по теме

В День матери сибирячка убила собственного сына вчера 11:04

Популярное

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Image

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок