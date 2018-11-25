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Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Рубрика: woman, общество

27.11.2018 15:49

фото с сайта pixabay.com, с сайта kurer-sreda.ru

В Бердске ученицу отправили домой за неподобающий цвет волос – однако мать не видит в образе дочери ничего вызывающего.

В Бердске мать ученицы школы № 9 покрасила дочери голубым оттеночным шампунем нижнюю часть волос. Однако такая смена имиджа оказалась не по вкусу администрации учреждения. Об этом женщина рассказала местному изданию «Курьер. Среда. Бердск».

В школу с новым цветом волос девочка пошла 22 ноября. В здание она заходила с мамой, которая встретилась по дороге с завучем. Педагог видела ученицу, но замечаний никаких не сделала.

«Чуть позже дочь мне позвонила и сказала, что её из школы выгнала администратор, указав на недопустимый цвет волос. Велела ей идти домой и отмывать их. Я возмущена! Где прописано, что запрещено красить волосы ученицам школы?» – выразила негодование мать девочки.

Женщина отметила, что дочка пришла домой в шоковом состоянии. А тоник, как назло, не смывался с волос, и она боялась идти в школу. В итоге на следующий день ей сделала замечание ещё и школьный психолог – из-за неё ученица старшего класса тоже покрасила волосы.

Учительница «Мальвины» Алла Юрьевна также рассказала местному изданию, что она никак не отреагировала на смену имиджа девочка. Она просто дала совета больше не красить волосы, потому что у неё и так от природы красивый цвет. 

«Возможно, девочке строго сказали смыть яркий цвет волос, но не думаю, что её выгнали из школы. По Уставу школы детям не положено так ходить – прилежный вид, определённый классический стиль одежды – вот это предусмотрено. Мы поговорили с девочкой и договорились так: если она хочет себя как-то проявлять, то это можно делать на каникулах, когда нет занятий. Девочка перешла ко мне в класс недавно, я поговорила с ребёнком и поняла, что есть какой-то конфликт. С мамой девочки я ещё не беседовала, на ближайшем собрании нам удастся это сделать», – пояснила учительница.

Инцидент подтвердила и директор школы Вера Забелич. По её словам, такой цвет волос нарушает Устав школы.

Напомним, в ноябре в Новосибирске произошёл другой школьный скандал: завуч потребовал у ученика удалить картинку с героем аниме, а в региональном минобре это одобрили, назвав поклонников японской мультипликации сектой.

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