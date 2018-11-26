Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

фото с сайта novosibirsk.n1.ru

Владелец роскошного (внутри) здания в Новосибирске уже год не может найти арендатора.

Объявление о сдаче здания на улице Ломоносова, 57а появилось на сайте N1.RU ещё 10 января. Общая площадь помещения составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Ранее там располагалась «Сибнефтегеофизика», пока она не обанкротилась и здание не пустили на торги.

В офисе есть столовая на 100 человек, касса, конференц-зал на 150 человек, а также бассейн и сауна. Также все кабинеты уже оснащены мебелью.

Обойдётся такое рабочее место в 5,4 миллиона рублей в месяц без учёта коммунальных платежей.

Напомним, в октябре в Новосибирске выставили на продажу роскошный коттедж с прудом за 128 млн рублей.