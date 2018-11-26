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Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре НовосибирскеРубрика: недвижимость, работа
28.11.2018 07:04
фото с сайта novosibirsk.n1.ru
Владелец роскошного (внутри) здания в Новосибирске уже год не может найти арендатора.
Объявление о сдаче здания на улице Ломоносова, 57а появилось на сайте N1.RU ещё 10 января. Общая площадь помещения составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Ранее там располагалась «Сибнефтегеофизика», пока она не обанкротилась и здание не пустили на торги.
В офисе есть столовая на 100 человек, касса, конференц-зал на 150 человек, а также бассейн и сауна. Также все кабинеты уже оснащены мебелью.
Обойдётся такое рабочее место в 5,4 миллиона рублей в месяц без учёта коммунальных платежей.
Напомним, в октябре в Новосибирске выставили на продажу роскошный коттедж с прудом за 128 млн рублей.
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Лента новостей
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения
«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках
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