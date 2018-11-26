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Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

Рубрика: недвижимость, работа

28.11.2018 07:04

фото с сайта novosibirsk.n1.ru

Владелец роскошного (внутри) здания в Новосибирске уже год не может найти арендатора.

Объявление о сдаче здания на улице Ломоносова, 57а появилось на сайте N1.RU ещё 10 января. Общая площадь помещения составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Ранее там располагалась «Сибнефтегеофизика», пока она не обанкротилась и здание не пустили на торги.

В офисе есть столовая на 100 человек, касса, конференц-зал на 150 человек, а также бассейн и сауна. Также все кабинеты уже оснащены мебелью.

Обойдётся такое рабочее место в 5,4 миллиона рублей в месяц без учёта коммунальных платежей. 

Напомним, в октябре в Новосибирске выставили на продажу роскошный коттедж с прудом за 128 млн рублей.

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Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:03 Авто 0 Коммент.

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вчера 08:01 Афиша 0 Коммент.

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