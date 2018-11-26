Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

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Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового пораженияРубрика: общество
28.11.2018 06:00
фото с сайта pixabay.com
Обычные с виду алюминиевые прутки оказались под запретом – теперь их продавец может получить внушительный срок.
Как сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни, в отношении 39-летнего жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная передача иностранной организации материалов, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения».
По данным таможни, мужчина занимал должность начальника отдела внешнеэкономической деятельности одной из компаний. Под прикрытием законной коммерческой деятельности он организовал передачу иностранной коммерческой организации алюминиевых прутков марки Д16, диаметром более 75 мм. Именно в отношении них установлен специальный экспортный контроль, поскольку они могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Вывоз этого товара возможен лишь при наличии лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Факт передачи установили сотрудники Сибирской оперативной таможни, Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий.
Напомним, что сотрудники транспортной полиции на станции «Инская» задержали студента одного из новосибирских колледжей за незаконную торговлю оружием.
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