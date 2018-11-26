Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

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Рубрика: общество

28.11.2018 06:00

фото с сайта pixabay.com

Обычные с виду алюминиевые прутки оказались под запретом – теперь их продавец может получить внушительный срок.

Как сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни, в отношении 39-летнего жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная передача иностранной организации материалов, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения».

По данным таможни, мужчина занимал должность начальника отдела внешнеэкономической деятельности одной из компаний. Под прикрытием законной коммерческой деятельности он организовал передачу иностранной коммерческой организации алюминиевых прутков марки Д16, диаметром более 75 мм. Именно в отношении них установлен специальный экспортный контроль, поскольку они могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Вывоз этого товара возможен лишь при наличии лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Факт передачи установили сотрудники Сибирской оперативной таможни, Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, что сотрудники транспортной полиции на станции «Инская» задержали студента одного из новосибирских колледжей за незаконную торговлю оружием.

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Предложить новость

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

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Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

сегодня 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

вчера 10:40 Культура 0 Коммент.

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вчера 09:03 Авто 0 Коммент.

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вчера 08:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:01 Афиша 0 Коммент.

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Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

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