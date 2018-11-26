«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

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«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцамРубрика: афиша, культура
28.11.2018 09:01
фото предоставил Новосибирский государственный краеведческий музей
В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка картин с лёгкими пейзажами.
29 ноября в 16:30 в Новосибирском государственном краеведческом музее (Красный проспект, 23) откроется выставка живописи и графики новосибирской художницы Тамары Шторк «Путешествие вокруг Пиренеев». Продлится она до 23 декабря.
«Выставка является тематическим продолжением персональной выставки Тамары Шторк в Новосибирском краеведческом музее "Край Европы – Португалия" в 2010 году. Идея создания серии картин возникла в результате путешествий автора по Португалии, Испании и Франции. На выставке представлены 30 работ автора, вдохновлённых природой, характерными пейзажами Пиренеев, уникальной историей и архитектурой, бытом людей этих стран», — сообщили в музее.
Большинство картин Тамары Шторк выполнены маслом и акрилом с текстурными пастами. Техника авторы отличается воздушностью, лёгкостью и точной передачей изображения.
Напомним, в ноябре в Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка работ, пополнивших фонды с 2009 по 2018 годы, – наиболее ранние датируются XVIII веком.
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