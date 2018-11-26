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«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

Рубрика: афиша, культура

28.11.2018 09:01

фото предоставил Новосибирский государственный краеведческий музей

В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка картин с лёгкими пейзажами.

29 ноября в 16:30 в Новосибирском государственном краеведческом музее (Красный проспект, 23) откроется выставка живописи и графики новосибирской художницы Тамары Шторк «Путешествие вокруг Пиренеев». Продлится она до 23 декабря.

«Выставка является тематическим продолжением персональной выставки Тамары Шторк в Новосибирском краеведческом музее "Край Европы – Португалия" в 2010 году. Идея создания серии картин возникла в результате путешествий автора по Португалии, Испании и Франции. На выставке представлены 30 работ автора, вдохновлённых природой, характерными пейзажами Пиренеев, уникальной историей и архитектурой, бытом людей этих стран», — сообщили в музее.

Большинство картин Тамары Шторк выполнены маслом и акрилом с текстурными пастами. Техника авторы отличается воздушностью, лёгкостью и точной передачей изображения.

Напомним, в ноябре в Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка работ, пополнивших фонды с 2009 по 2018 годы, – наиболее ранние датируются XVIII веком.

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сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

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