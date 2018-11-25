Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

Лента новостейПредложить новость
Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области
«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»
Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске
Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розыРубрика: проиcшествия
27.11.2018 16:20
фото с сайта pixabay.com
Романтическое преступление совершил житель Новосибирска: он ограбил цветочный кисок и подарил букет возлюбленной; однако наказание мужчина, конечно, всё равно понесёт.
Инцидент случился ещё 19 ноября. Неизвестный зашёл в цветочный киоск на улице Объединения и отобрал у продавца 31 розу. Общий ущерб своими действиями он нанёс на сумму свыше 4,5 тысячи рублей. О случившемся потерпевшая тут же сообщила полицейским.
В скором времени, в результате оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек из Калининского района.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Грабёж". Похищенное изъять не удалось — подозреваемый подарил похищенные цветы девушке», — отметили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Напомним, в августе велосипедист украл «невесту» из свадебного салона в Омске.
Комментарии
Лента новостей
Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области
«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»
Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске
Статьи по теме
Валентины и Валентины: тёзки праздника всех влюблённых
Что Валентины обоих полов думают о празднике 14 февраля, своём имени и «в...
Дави на раз
Искалечивший женщину и двоих детей водитель сохранил права и остался н...
Новости по теме
Популярное