Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

фото с сайта pixabay.com

Романтическое преступление совершил житель Новосибирска: он ограбил цветочный кисок и подарил букет возлюбленной; однако наказание мужчина, конечно, всё равно понесёт.

Инцидент случился ещё 19 ноября. Неизвестный зашёл в цветочный киоск на улице Объединения и отобрал у продавца 31 розу. Общий ущерб своими действиями он нанёс на сумму свыше 4,5 тысячи рублей. О случившемся потерпевшая тут же сообщила полицейским.

В скором времени, в результате оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек из Калининского района.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Грабёж". Похищенное изъять не удалось — подозреваемый подарил похищенные цветы девушке», — отметили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, в августе велосипедист украл «невесту» из свадебного салона в Омске.