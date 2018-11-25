Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала полиция

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В Новосибирске спасателям МАСС пришлось вскрывать дверь, чтобы успокоить напуганного ребёнка.

Вчера, 26 ноября, около 22 часов дежурному МАСС позвонили из службы 112 и сообщили, что на улице Выборной Октябрьского района ребёнок уже долгое время плачет в квартире. Соседи были обеспокоены этим и пытались достучаться в дом, но им никто не открывал.

На место выехали экипаж спасателей и сотрудники полиции. Двери им также никто не открыл. Тогда, по решению правоохранительных органов, сотрудники МАСС обеспечили им доступ в помещение.

Войдя в квартиру, они нашли мальчика в возрасте примерно двух-трёх лет. Малыш был весь заплакан и напуган. Его передали полицейским для выяснения всех подробностей случившегося.

«Очередной раз обращаем ваше внимание, ни в коем случае не оставляйте маленьких детей одних в квартире. Это может быть опасно для их жизни. Родители несут ответственность за своих детей», — отметили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре жительница Омска оставила детей и пропала – один из малышей в итоге выпал из окна и получил травмы.