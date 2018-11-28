Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

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Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в НовосибирскеРубрика: афиша, woman, общество
29.11.2018 15:30
Fitness Food Cafe – первая в России сеть мини-ресторанов, ориентированных именно на здоровое питание. Разнообразное меню этого заведения подходит для худеющих, спортсменов, вегетарианцев, веганов и всех, кто следит за своим здоровьем. Посетители могут проконсультироваться у диетолога и узнать о себе много нового, пройдя тест на биоанализаторе.
Первое кафе откроется уже 20 декабря на Вокзальной магистрали, (4). На открытии будет проходить дегустация уникальных тортиков из 100% натуральных компонентов. Как принять участие в бесплатной дегустации, читайте в конце статьи.
Уникальный проект, не имеющий аналогов в стране
В Fitness Food Cafe действительно продают только полезную и низкокалорийную еду, где продуманы и сбалансированы белки, жиры и углеводы. В продуктах принципиально не используются вредные для здоровья вещества. Нет красителей, консервантов и усилителей вкуса, а десерты приготовлены без сахара и привычной муки.
Парадоксально, но при этом все блюда Fitness Food Cafe не только полезные, но и очень вкусные. Разнообразное меню, приготовленное профессиональными шеф-поварами, удовлетворит вкусы даже самых требовательных клиентов.
Fitness Food Cafe – единственная в России сеть заведений, где каждый посетитель может получить консультацию профессионального диетолога. Прямо в ресторане специалист подберет для вас индивидуальное сбалансированное меню. И вы сможете тут же заказать и отведать блюда, исходя из его рекомендаций.
Более того, во всех ресторанах вы можете пройти тест на медицинском анализаторе. Это уникальный аппарат по технологии биоимпеданс, который покажет состав вашего тела: количество костной, жировой, мышечной ткани. Позволит узнать, есть ли у вас избыток лишнего веса, либо назревающие проблемы со здоровьем. И понять, над чем именно стоит поработать.
Вкусные и полезные блюда индивидуально под вашу систему питания
Тем, кто мечтает обрести стройную фигуру, в Fitness Food Cafe предложат детокс-коктейли и систему 1200 калорий. Спортсменов порадуют блюдами из мяса и рыбы, протеиновыми завтраками и коктейлями.
Вегетарианцы откроют для себя новые сочетания вкусов, а веганы могут быть уверены, что все блюда для них готовятся по особо чистым технологиям и не пересекаются с мясным производством. Для любого человека появляется выбор: пойти в фастфуд с картофелем фри, гамбургерами и колой, либо сделать выбор в пользу здорового и вкусного питания.
Теперь полезное — вкусно!
Сотрудники Fitness Food Cafe могут приготовить блюда с любым количеством соли и даже с жиросжигающими приправами. Здесь вы можете выпить, как бы парадоксально это ни звучало, безалкогольные алкогольные напитки.
Более того, в ассортименте ресторана представлено огромное количество сладостей из натуральных ингредиентов, которые можно есть на ночь, не боясь растущих боков. Просто мечта для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой!
«Мы готовимся к открытию первого ресторана сети по адресу Вокзальная магистраль, (4). В течение 2019 года в Новосибирске планируется около десяти точек. Также у нас будет работать доставка диетического питания, как сбалансированный рацион на весь день, так и выбранные вами продукты и десерты», — отметили представители сети ресторанов.
Попробуйте уникальные тортики на дегустации в FFC
Напомним, открытие кафе состоится 20 декабря по адресу Вокзальная магистраль, (4). На нем будет проходить дегустация основных блюд и десертов. Вступайте в группы FFC в соц. сетях, чтобы следить и участвовать в предстоящих мероприятиях, дегустациях, розыгрышах и акциях:
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Лента новостей
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
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