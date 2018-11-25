«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

фото из группы театра «Глобус» во «ВКонтакте»

Народный артист России Александр Калягин заступился за директора театра «Глобус» и выразил опасения, что подобные случаи станут для Новосибирска нормой.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой разобраться в ситуации с «Глобусом». По его словам, коллектив театра написал ему о том, как региональный министр культуры Игорь Решетников, не совещаясь с художественным руководством организации, артистами и сотрудниками, объявил об увольнении действующего директора Елены Алябьевой.

«Меня такой произвол возмутил до глубины души, как это может быть? Никаких оснований, никаких причин для увольнения не было, кроме одной – трудоустроить Виктора Николаевича Старкова, не имеющего опыта работы в театре, не знающего, как устроен и как работает этот сложнейший организм. Меня удивляет это полное пренебрежение интересами известного в стране театра, прославившегося своими спектаклями, активно и успешно работающего. И все успехи театра – это результат профессиональной работы Елены Владимировны Алябьевой, директора, сумевшего завоевать авторитет и уважение всего коллектива», — высказался Александр Калягин.

Он также отметил, что аналогичного мнения придерживается и новосибирское отделение Союза театральных деятелей. Более того, Александр Калягин в курсе, что Игорь Решетников уже отменил своё решение. Но артист уверен, что этот инцидент не исчерпан до конца и может привести к аналогичным поступкам.

Напомним, 26 ноября региональный министр культуры рассказал о возможных проблемах «Глобуса», где, по мнению сотрудников, происходит «рейдерский захват».