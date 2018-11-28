«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

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«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцевРубрика: общество
28.11.2018 17:25
фото с сайта pixabay.com
В работе аттракциона на Михайловской набережной выявили опасные нарушения – его владельца оштрафовали.
Компанию ООО «ТоргМаркет», которая эксплуатировала надувной батут «Осьминог» на Михайловской набережной, привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В работе аттракциона прокуроры нашли нарушения требований безопасности при эксплуатации.
«Прокурор установил, что общество не вело журнал учёта эксплуатации игрового оборудования, оператор-посадчик аттракциона не проходил подготовку, стажировку и аттестацию на обладание необходимыми знаниями и достаточными навыками для самостоятельной эксплуатации батута и не имел квалификации по электробезопасности», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, вентилятор и проводка объекта не были ограждены, что создавало угрозу здоровья граждан.
Напомним, в сентябре опасные занятия на батуте травмировали девятилетнего ребёнка в Новосибирске.
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