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«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

Рубрика: общество

28.11.2018 17:25

фото с сайта pixabay.com

В работе аттракциона на Михайловской набережной выявили опасные нарушения – его владельца оштрафовали.

Компанию ООО «ТоргМаркет», которая эксплуатировала надувной батут «Осьминог» на Михайловской набережной, привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В работе аттракциона прокуроры нашли нарушения требований безопасности при эксплуатации.

«Прокурор установил, что общество не вело журнал учёта эксплуатации игрового оборудования, оператор-посадчик аттракциона не проходил подготовку, стажировку и аттестацию на обладание необходимыми знаниями и достаточными навыками для самостоятельной эксплуатации батута и не имел квалификации по электробезопасности», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, вентилятор и проводка объекта не были ограждены, что создавало угрозу здоровья граждан.

Напомним, в сентябре опасные занятия на батуте травмировали девятилетнего ребёнка в Новосибирске.

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сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:49 Woman 0 Коммент.

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вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

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вчера 08:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:01 Афиша 0 Коммент.

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вчера 07:01 Общество 0 Коммент.

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