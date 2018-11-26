Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

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Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощьРубрика: проиcшествия
28.11.2018 10:33
фото с сайта pixabay.com
За несколько месяцев жизнь сотрудника МЧС Новосибирской области превратилась в кошмар: сначала его парализовало, а затем он потерял дом.
С просьбой помочь сотруднику МЧС, жителю Кольцово Данияру Базылгазину обратились к жителям области. Дело в том, что мужчину настигла целая череда бед. Сначала несколько месяцев назад мужчина перенёс тяжёлый инсульт. Данияру парализовало всю левую сторону тела.
Не так давно у него начала немного шевелиться левая нога, но тут его настигло ещё одно несчастье. У мужчины дотла сгорел дом.
«Сгорело всё, не осталось ни брёвнышка. Он, его жена и двое маленьких детишек остались без дома, без одежды — без всего», — отметили в объявлении в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Спасатели просят помочь коллеге – сбор происходит в пожарной части Кольцово. Также можно связаться с организатором сборов, коллегой пожарного Юлией Юлиной.
Напомним, в ноябре пострадавшей в смертельном пожаре семье выделили почти миллион рублей на новый дом.
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