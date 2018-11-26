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Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

Рубрика: проиcшествия

28.11.2018 10:33

фото с сайта pixabay.com

За несколько месяцев жизнь сотрудника МЧС Новосибирской области превратилась в кошмар: сначала его парализовало, а затем он потерял дом.

С просьбой помочь сотруднику МЧС, жителю Кольцово Данияру Базылгазину обратились к жителям области. Дело в том, что мужчину настигла целая череда бед. Сначала несколько месяцев назад мужчина перенёс тяжёлый инсульт. Данияру парализовало всю левую сторону тела.

Не так давно у него начала немного шевелиться левая нога, но тут его настигло ещё одно несчастье. У мужчины дотла сгорел дом.

«Сгорело всё, не осталось ни брёвнышка. Он, его жена и двое маленьких детишек остались без дома, без одежды — без всего», — отметили в объявлении в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Спасатели просят помочь коллеге – сбор происходит в пожарной части Кольцово. Также можно связаться с организатором сборов, коллегой пожарного Юлией Юлиной.

Напомним, в ноябре пострадавшей в смертельном пожаре семье выделили почти миллион рублей на новый дом.

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Лента новостей

Предложить новость

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

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Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

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сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

вчера 10:40 Культура 0 Коммент.

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вчера 09:03 Авто 0 Коммент.

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вчера 08:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:01 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

вчера 07:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 06:03 Общество 0 Коммент.

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