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«Ходить в театр может кто угодно»: Решетников объяснил визит Старкова в «Глобус»

Рубрика: культура

28.11.2018 10:16

фото с сайта правительства НСО

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников ответил на вопросы о кадровых перестановках в «Глобусе» на встрече с сотрудниками театра.

Во вторник, 27 ноября, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников встретился с сотрудниками театра «Глобус», чтобы обсудить неоднозначную ситуацию вокруг предполагаемых кадровых перестановок в учреждении. Учитывая резонанс последних событий, на встречу пришли и представители других театров, собрав полный зал.

Как сообщает «Континент Сибирь», министр тут же сообщил, что пришёл всех успокоить. Он в очередной раз заверил собравшихся, что не увольнял директора «Глобуса» Елену Алябьеву. При этом он повторно отметил, что у министерства есть вопросы к её работе, а также к работе хозяйственной деятельности театра.

«Но эти вопросы не говорят о том, что мы снимаем директора. Прежде чем что-то делать, надо разговаривать», — сказал Игорь Решетников.

Министр культуры сообщил, что собирается обсудить эти вопросы с Алябьевой при личной встрече, которая состоится в декабре.

На вопрос о том, что делали в театре депутат заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов и бывший депутат заксобрания региона и горсовета Новосибирска Виктор Старков, Решетников ответил, что «ходить в театр может кто угодно».

Напомним, в ноябре стало известно, что министерство культуры Новосибирской области собирается уволить директора театра «Глобус» Елену Алябьеву, заменив её на бывшего депутата Виктора Старкова. 25 ноября сотрудники театра провели экстренное совещание, где подписали петицию против кадровых перестановок. На следующий день министр культуры региона Игорь Решетников собрал брифинг, на котором назвал сложившуюся ситуацию «способом отвлечь внимание от вопросов к руководству театра».

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