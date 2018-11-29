Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

фото из группы «ЖИВОТНЫЕ В ДАР от "Потеряшка-НСК". Новосибирск» во «Вконтакте», Алексея Алимова

В Новосибирске мужчина подобрал на улице испуганную кошечку и выставил в интернете объявление о поиске ей нового хозяина – люди же поразились окрасу животного.

Алексей Алимов нашёл котёнка на улице Технической в день, когда выпал первый крупный снег — испуганная кошечка сидела у дороги. Сердце мужчины растаяло, и он забрал её к себе. Однако на постоянной основе кошка жить у него не сможет – у новосибирца и так уже есть два кота и собака. Об этом мужчина рассказал корреспонденту Сиб.фм.

По приезде домой, как вспоминает Алексей, кошка отнеслась к новому месту спокойно и с интересом.

«Лоток показали, ни одного раза не сходила в другое место, только куда нужно. По ночам приходит спать, громко мурчит и жмётся греться», — отметил Алексей.

Новосибирец разместил в соцсетях объявление о поиске нового хозяина для кошки, приложив к нему фото питомца. Многих поразил необычный окрас животного, в особенности розовая полоска на боку. Однако сам мужчина отметил, что в жизни она не настолько яркая.

Но окрас у питомца всё равно необычный. Тому, кто готов приютить такое милое создание, просьба обращаться к Алексею.

Напомним, в августе инопланетный котёнок с четырьмя ушками поразил новосибирцев.