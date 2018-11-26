Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

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В Красноярске вынесли приговор обвиняемому в жестоком убийстве и насилии над молодой девушкой – подробности дела действительно пугающие.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 декабря 2017 года 22-летний красноярец приехал в гости к своей знакомой ровеснице. В тот вечер они пили алкоголь, пока в один момент мужчина вдруг не начал избивать девушку. Далее злоумышленник совершил в отношении знакомой действия сексуального характера.

«В дальнейшем, испугавшись ответственности за совершённые насильственные действия, злоумышленник задушил девушку, надругался над телом умершей, разрисовав его различными эзотерическими символами», — сообщила пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю.

После случившегося мужчина похитил из квартиры жертвы вещи и ценности, а затем скрылся. Однако в скором времени его нашли сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным в преступления по статьям «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей», «Убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера», «Надругательство над телами умерших» и «Хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». Его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в сентябре в Красноярске прошло очередное заседание суда по делу мужчины, который жестоко расправился с возлюбленной и съел её сердце.