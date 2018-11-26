7 баллов
-5
66.78 75.62
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

сегодня 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

сегодня 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

вчера 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

вчера 09:03 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

вчера 08:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

вчера 08:01 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

вчера 07:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

вчера 06:03 Общество 0 Коммент.

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

26.11.2018 Общество 0 Коммент.

Кузбасский кот затопил склад с игрушками на 200 тысяч рублей

26.11.2018 Хроника 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

Рубрика: проиcшествия

28.11.2018 14:38

фото с сайта pixabay.com

Четверо туристов пропали в хакасском селе, катаясь на снегоходах – их ищут четвёртый день.

Вертолёт направили на поиски туристов, пропавших недалеко от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Об исчезновении четырёх человек стало известно в ночь на 25 ноября от мужчины, который сдавал им жильё в населённом пункте. Туристы катались на снегоходах.

«Поиски продолжаются, но результатов пока они не принесли. В них задействован один вертолёт», — сообщили в региональном МЧС.

Сейчас в поисках туристов участвуют спасатели, сотрудники МВД и волонтёры. Также с родственниками пропавших работают психологи ГУ МЧС по Хакасии.

По предварительной информации, двое пропавших – жители Красноярского края.

Напомним, в августе туристка из Барнаула пропала в горах Камчатки.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

сегодня 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

сегодня 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

вчера 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

вчера 09:03 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

вчера 08:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

вчера 08:01 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

вчера 07:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

вчера 06:03 Общество 0 Коммент.

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

26.11.2018 Общество 0 Коммент.

Кузбасский кот затопил склад с игрушками на 200 тысяч рублей

26.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.11.2018

«Вертушка» по пути в будущее

Сможет ли вертолётная площадка открыть...

Читать далее
Image
19.04.2018

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Сибирские аэропорты п...

Читать далее
Image
12.10.2016

Хроника омской авиакатастрофы

О самой крупной катастрофе в истор...

Читать далее
Image
19.07.2016

Самолёт и пельмени

Какие продукты дал миру Новосибирск

Читать далее
Image
22.03.2016

Ускоритель заряженных идей

Участники и эксперты последней Зимней шк...

Читать далее
Image
11.06.2015

Не наш

Почему льготные билеты в Крым закончились слишком быстро...

Читать далее

Новости по теме

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь сегодня 10:33 Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области 23.11.2018 В Новосибирской области разваливается школа 22.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

Image

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок