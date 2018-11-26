На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

фото с сайта pixabay.com

Четверо туристов пропали в хакасском селе, катаясь на снегоходах – их ищут четвёртый день.

Вертолёт направили на поиски туристов, пропавших недалеко от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Об исчезновении четырёх человек стало известно в ночь на 25 ноября от мужчины, который сдавал им жильё в населённом пункте. Туристы катались на снегоходах.

«Поиски продолжаются, но результатов пока они не принесли. В них задействован один вертолёт», — сообщили в региональном МЧС.

Сейчас в поисках туристов участвуют спасатели, сотрудники МВД и волонтёры. Также с родственниками пропавших работают психологи ГУ МЧС по Хакасии.

По предварительной информации, двое пропавших – жители Красноярского края.

Напомним, в августе туристка из Барнаула пропала в горах Камчатки.