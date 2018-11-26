Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

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Эксперты узнали, что запрещают новосибирцам на работе и как они к этому относятся.

Опрос среди новосибирцев о том, какие странные ограничения им устанавливают на работе, и как они к ним относятся, провели эксперты портала «Зарплата.ру». В нём приняло участие 1100 респондентов.

Треть опрошенных рассказали, что им запрещено покидать рабочее место в течение дня, 24 % сокрушаются по поводу того, что им не разрешают приходить в яркой одежде. 13 % новосибирцев пожаловались, что они не могут хранить личные вещи на рабочем столе, а 12 % горожан нельзя за офисным столом пить чай. 5 % респондентов не позволяют заводить романы с коллегами, а 11 % — даже разговаривать с ними.

Кроме того, многим новосибирцам запрещают на работе пользоваться мобильным телефоном.

«18 % горожан отметили, что в их компании существует такое вето, но сотрудники всё равно пользуются мобильными телефонами. По словам 11 %, запрет есть, и он работает. А 71 % жителей Новосибирска не сталкивались с подобными требованиями со стороны начальства», — отметили специалисты портала.

Среди нетипичных ограничений новосибирцы также назвали запреты дружить с подчинёнными, игнорировать корпоративы, распечатывать документы на принтере по пятницам и приходить на работу в белой одежде по четвергам.

При этом почти половина респондентов – 47 % – считают, что странных ограничений им не устанавливают. 38 % опрошенных заявили, что будут спорить с работодателем, если сочтут запреты неоправданными, 39 % в этом случае уволятся из компании, а 23 % будут работать дальше.

По словам руководителя отдела брендинга и PR портала «Зарплата.ру» Ивана Чиркова, чтобы избежать негатива со стороны сотрудников, работодатель должен объяснять им необходимость тех или иных ограничений.

«Конечно, если вводимые запреты не поддаются никакой логике и выглядят обычной прихотью, это неизбежно приведет к конфликтам и претензиям со стороны сотрудников», — отметил Иван Чирков.

Напомним, в октябре стало известно, что большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости.