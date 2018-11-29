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Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

Рубрика: общество

29.11.2018 09:01

фото с сайта мэрии Новосибирска

Сборная Новосибирской области по художественной гимнастике победила на соревнованиях.

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Алексеевны Облыгиной проходили с 20 по 24 ноября в Екатеринбурге. Под руководством тренера Елены Баслык сборная Новосибирской области заняла первое место.

«В составе команды выступали: Мешкова Александра, Бочкарёва Алина, Борисова София, ёлкина Нина, Кузнецова Алина, Карпова Екатерина. Гимнастки — воспитанники ДЮСШ "Энергия", ДООФСЦ "Триумф", СДЮСШОР по гимнастике, ДЮСШ "Заря"», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. 

Напомним, 10 сентября областное правительство приняло решение об открытии спортивной школы художественной гимнастики.

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сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

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вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

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«Ходить в театр может кто угодно»: Решетников объяснил визит Старкова в «Глобус»

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вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

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