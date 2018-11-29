Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

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Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницамРубрика: общество
29.11.2018 09:01
фото с сайта мэрии Новосибирска
Сборная Новосибирской области по художественной гимнастике победила на соревнованиях.
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Алексеевны Облыгиной проходили с 20 по 24 ноября в Екатеринбурге. Под руководством тренера Елены Баслык сборная Новосибирской области заняла первое место.
«В составе команды выступали: Мешкова Александра, Бочкарёва Алина, Борисова София, ёлкина Нина, Кузнецова Алина, Карпова Екатерина. Гимнастки — воспитанники ДЮСШ "Энергия", ДООФСЦ "Триумф", СДЮСШОР по гимнастике, ДЮСШ "Заря"», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Напомним, 10 сентября областное правительство приняло решение об открытии спортивной школы художественной гимнастики.
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