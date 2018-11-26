Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

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В региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали рост респираторных заболеваний, но гриппом пока никто не болел.

Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области отметили рост заболеваемости ОРВИ за последнюю неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За 47 неделю года отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Показатель составил 65,1 на 10 тысяч населения», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Также отмечается, что случаев заболеваний гриппом в Новосибирской области пока зарегистрировано не было. Сейчас иммунизация жителей региона против этого заболевания завершена. Всего в этом сезоне привили более 1,4 миллиона человек, что составляет более половины населения. Это на 10 % больше, чем в прошлом году.

Напомним, сезонный подъём ОРВИ также был зарегистрирован в октябре.