Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

Лента новостейПредложить новость
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения
«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках
Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области
Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске
Новосибирцев захлестнула волна ОРВИРубрика: общество
28.11.2018 09:32
фото с сайта pixabay.com
В региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали рост респираторных заболеваний, но гриппом пока никто не болел.
Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области отметили рост заболеваемости ОРВИ за последнюю неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«За 47 неделю года отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Показатель составил 65,1 на 10 тысяч населения», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
Также отмечается, что случаев заболеваний гриппом в Новосибирской области пока зарегистрировано не было. Сейчас иммунизация жителей региона против этого заболевания завершена. Всего в этом сезоне привили более 1,4 миллиона человек, что составляет более половины населения. Это на 10 % больше, чем в прошлом году.
Напомним, сезонный подъём ОРВИ также был зарегистрирован в октябре.
Комментарии
Лента новостей
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения
«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках
Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области
Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске
Статьи по теме
Мир как насмешка
Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...
Новости по теме
Популярное