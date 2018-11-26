7 баллов
-5
66.78 75.62
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

сегодня 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

сегодня 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

вчера 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

вчера 09:03 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

вчера 08:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

вчера 08:01 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

вчера 07:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

вчера 06:03 Общество 0 Коммент.

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

26.11.2018 Общество 0 Коммент.

Кузбасский кот затопил склад с игрушками на 200 тысяч рублей

26.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

Рубрика: общество

28.11.2018 09:32

фото с сайта pixabay.com

В региональном Роспотребнадзоре зарегистрировали рост респираторных заболеваний, но гриппом пока никто не болел.

Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области отметили рост заболеваемости ОРВИ за последнюю неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За 47 неделю года отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Показатель составил 65,1 на 10 тысяч населения», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Также отмечается, что случаев заболеваний гриппом в Новосибирской области пока зарегистрировано не было. Сейчас иммунизация жителей региона против этого заболевания завершена. Всего в этом сезоне привили более 1,4 миллиона человек, что составляет более половины населения. Это на 10 % больше, чем в прошлом году.

Напомним, сезонный подъём ОРВИ также был зарегистрирован в октябре.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

сегодня 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

сегодня 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

сегодня 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

сегодня 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

вчера 12:20 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

вчера 11:28 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

вчера 10:40 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

вчера 09:03 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

вчера 08:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

вчера 08:01 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

вчера 07:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

вчера 06:03 Общество 0 Коммент.

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

26.11.2018 Общество 0 Коммент.

Кузбасский кот затопил склад с игрушками на 200 тысяч рублей

26.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.10.2018

Мир как насмешка

Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...

Читать далее
Image
04.07.2018

Терапия для нетипичных

Что станет вариантом нормы будущего поколения и ...

Читать далее
Image
25.06.2018

Оставить окно надежды

Будни обычных врачей и немного медицинских подвиго...

Читать далее
Image
16.04.2018

Сплав традиции и шика

В Новосибирске открылись знаменитые «Сандуны»

Читать далее
Image
07.04.2018

Новосибирск временно недоступен

Почему в нашем городе непреодолимые пандусы

Читать далее
Image
05.04.2018

Курс на вытрезвление

Зачем Новосибирску нужны спецучреждения для пьяниц...

Читать далее

Новости по теме

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь сегодня 10:33

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Image

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Общественники разоблачили хитрую схему новосибирских застройщиков

Image

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок