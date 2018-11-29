Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

фото из группы «Афиша Новосибирска» «ВКонтакте»

Фантастические короткометражки покажут в новосибирском кинотеатре в декабре.

Фестиваль фантастического короткометражного кино Sci-fi Shorts 2018 пройдёт в кинотеатре «Победа» с 6 по 12 декабря.

Как сообщает группа «Афиша Новосибирска» соцсети «ВКонтакте», зрителей ожидают пять картин в лучших традициях научно-фантастического кино.

«Как произойдет контакт с внеземным разумом? Можно ли перемещаться во времени и пространстве? Преодолеем ли мы тотальную зависимость от персональных гаджетов и социальных медиа или нас заменят виртуальные аватары? Сохранят ли важность человеческие взаимоотношения, или мы окончательно перейдём в формат VR-жизни? Это только часть вопросов, которые перед собой ставят режиссеры программы Best Sci-Fi», — рассказали организаторы показов.

Высокотехнологичное будущее со своими проблемами предстанет перед зрителем в «Идеальном», антиутопия – в «Границе», «Портрет Дориана Грея» на новый лад – в «Приложении», жизнь после смерти — в «Месте в раю», и пересмотр темы пришельцев — в «Фисташково-зелёном».

Напомним, в октябре в «Победе» показали классические фильмы ужасов.