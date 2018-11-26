Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

фото со страницы Анатолия Локтя "ВКонтакте"

Новосибирск накрыли аномальные снегопады – мэр Анатолий Локоть попросил горожан назвать ему неочищенные дворы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к горожанам в соцсетях с просьбой назвать адреса дворов, которые нуждаются в уборке снега. Он отметил, что ему неоднократно приходили жалобы на качество уборки территорий. Однако для того, чтобы решить проблему, необходимо знать конкретные места.

«Я поручил профильным службам уделить особое внимание дворам. В связи с этим у меня есть к вам просьба: укажите в комментариях или личных сообщениях проблемные участки с конкретными адресами – улицей и номером дома», — написал градоначальник в соцсети «ВКонтакте».

Анатолий Локоть также отметил, что снегоуборочная техника работает в Новосибирске круглосуточно, однако, по его словам, «состояние города нельзя назвать удовлетворительным».

Среди территорий, которые назвали новосибирцы в комментариях, — дворы на улицах Дуси Ковальчук, Кропоткина, Заречной, Кошурникова, Никитина, а также выезды из ЖК «Матрёшкин двор».

Напомним, в ноябре снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки».