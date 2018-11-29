Лента новостейПредложить новость
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный морозРубрика: общество
29.11.2018 07:03
фото с сайта pixabay.com
Новосибирские дорожники будут ликвидировать ямы при температуре до минус 25 градусов с помощью специальной установки.
Дорожные службы Новосибирска приступили к зимнему ремонту магистралей.
Как сообщает пресс-центр мэрии, ликвидировать дорожные ямы будут с помощью специальной установки ямочного ремонта, которая позволяет приводить в порядок дорожное покрытие при температуре до -25 градусов.
«Данная установка позволяет нам оперативно устранять небольшие разрушения на улично-дорожной сети размером метр на метр и глубиной до 10-15 сантиметров, не дожидаясь наступления весны», — рассказал заместитель директора МКУ «ДЭУ № 1» Роман Трунченко.
Новосибирск приобрёл установку в марте 2017 года. С этого времени в городе отремонтировали 430 квадратных метров дорожного покрытия.
Напомним, в ноябре новосибирские дорожные службы закупили экологичный реагент для обработки зимних улиц.
Комментарии
Лента новостей
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Статьи по теме
Дорогие дороги
На новосибирские магистрали по федеральному проекту потратят по...
Мусор на 60 миллионов
В Новосибирске создадут сортировочный комплекс с робо...
Новости по теме
Популярное