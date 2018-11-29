В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

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Новосибирские дорожники будут ликвидировать ямы при температуре до минус 25 градусов с помощью специальной установки.

Дорожные службы Новосибирска приступили к зимнему ремонту магистралей.

Как сообщает пресс-центр мэрии, ликвидировать дорожные ямы будут с помощью специальной установки ямочного ремонта, которая позволяет приводить в порядок дорожное покрытие при температуре до -25 градусов.

«Данная установка позволяет нам оперативно устранять небольшие разрушения на улично-дорожной сети размером метр на метр и глубиной до 10-15 сантиметров, не дожидаясь наступления весны», — рассказал заместитель директора МКУ «ДЭУ № 1» Роман Трунченко.

Новосибирск приобрёл установку в марте 2017 года. С этого времени в городе отремонтировали 430 квадратных метров дорожного покрытия.

Напомним, в ноябре новосибирские дорожные службы закупили экологичный реагент для обработки зимних улиц.