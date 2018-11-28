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«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

Рубрика: общество, культура

28.11.2018 15:49

фото со страницы группы IC3PEAK в Instagram

Выступление скандальной группы IC3PEAK в лофт-парке «Подземка» отменили – причина не озвучивается.

Долгожданный концерт московской поп-группы IC3PEAK, который должен был состояться 1 декабря в новосибирском лофт-парке «Подземка», отменили. Об этом сообщили в группе мероприятия «ВКонтакте» 28 ноября.

При этом организаторы обнадёжили фанатов – они сообщили, что группа может выступить в другом месте.

«Ждите новостей. Место переносится», — написали они в соцести.

Фанаты тут же отреагировали на отмену концерта. Судя по комментариям, для большинства это событие не было неожиданностью.

«Ожидаемо», «Кто бы мог подумать», «Ого, как неожиданно», «Я люблю эту страну», — писали новосибирцы в комментариях.

Через некоторое время после объявления об отмене концерта группу мероприятия закрыли, позволив новосибирцам вступать в неё лишь по приглашению администратора.

Группа IC3PEAK известна провокационными текстами песен. Ранее выступления москвичей отменили в Казани и Перми.

Как рассказали музыканты в своей официальной группе «ВКонтакте», в Перми за ними по всему городу ездили сотрудники ФСБ. В этой же записи они сообщили, что дальнейшие концерты коллектива находятся под угрозой срыва.

Напомним, в ноябре в Госдуме предложили навсегда запретить петь новосибирцу Элджею.

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Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

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