Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

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Новосибирца, застрелившего охранника в баре, обвинили в преступлении – его судьбу решат в суде.

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства 42-летнего охранника караоке-бара «Ухо и Медведь», которое произошло в ночь на 21 марта. Об этом сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

По данным следствия, 30-летний посетитель заведения отказывался сдавать в гардероб верхнюю одежду. Охранник же не впускал в бар мужчину, который не следовал правилам.

На помощь бунтарю пришла компания, в составе которой был его 37-летний брат. Защищая родственника, он избил охранника, а 30-летний мужчина выстрелил сотруднику заведения в голову. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Вскоре личности братьев установили.

«В ходе следствия проведено свыше 10 обысков у фигурантов уголовного дела и их окружения, с применением криминалистической техники произведены осмотры места происшествия, в результате которых обнаружены и изъяты орудие преступления, пули, гильзы и иные вещественные доказательства. В обеспечение гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства в сумме свыше 18 миллионов рублей, а также охотничье оружие», — рассказали в СУ СК по региону.

Стрелявшему в охранника мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, его дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, в сентябре новосибирцу вынесли обвинение в убийстве в собственный День рождения.