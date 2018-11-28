Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

Лента новостейПредложить новость
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в судРубрика: проиcшествия
30.11.2018 07:03
фото с сайта pixabay.com
Новосибирца, застрелившего охранника в баре, обвинили в преступлении – его судьбу решат в суде.
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства 42-летнего охранника караоке-бара «Ухо и Медведь», которое произошло в ночь на 21 марта. Об этом сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
По данным следствия, 30-летний посетитель заведения отказывался сдавать в гардероб верхнюю одежду. Охранник же не впускал в бар мужчину, который не следовал правилам.
На помощь бунтарю пришла компания, в составе которой был его 37-летний брат. Защищая родственника, он избил охранника, а 30-летний мужчина выстрелил сотруднику заведения в голову. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Вскоре личности братьев установили.
«В ходе следствия проведено свыше 10 обысков у фигурантов уголовного дела и их окружения, с применением криминалистической техники произведены осмотры места происшествия, в результате которых обнаружены и изъяты орудие преступления, пули, гильзы и иные вещественные доказательства. В обеспечение гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства в сумме свыше 18 миллионов рублей, а также охотничье оружие», — рассказали в СУ СК по региону.
Стрелявшему в охранника мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, его дело направлено в суд для рассмотрения.
Напомним, в сентябре новосибирцу вынесли обвинение в убийстве в собственный День рождения.
Комментарии
Лента новостей
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
Статьи по теме
К столу, как к пулёмету
Что и за чей счёт ищут новосибирские общественник...
Битва за «капусту»
О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...
Популярное