8 баллов
-13
66.63 75.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Афиша 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 1 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

вчера 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

вчера 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

28.11.2018 Общество 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

Рубрика: проиcшествия

30.11.2018 07:03

фото с сайта pixabay.com

Новосибирца, застрелившего охранника в баре, обвинили в преступлении – его судьбу решат в суде.

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства 42-летнего охранника караоке-бара «Ухо и Медведь», которое произошло в ночь на 21 марта. Об этом сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

По данным следствия, 30-летний посетитель заведения отказывался сдавать в гардероб верхнюю одежду. Охранник же не впускал в бар мужчину, который не следовал правилам.

На помощь бунтарю пришла компания, в составе которой был его 37-летний брат. Защищая родственника, он избил охранника, а 30-летний мужчина выстрелил сотруднику заведения в голову. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Вскоре личности братьев установили.

«В ходе следствия проведено свыше 10 обысков у фигурантов уголовного дела и их окружения, с применением криминалистической техники произведены осмотры места происшествия, в результате которых обнаружены и изъяты орудие преступления, пули, гильзы и иные вещественные доказательства. В обеспечение гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства в сумме свыше 18 миллионов рублей, а также охотничье оружие», — рассказали в СУ СК по региону.

Стрелявшему в охранника мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, его дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, в сентябре новосибирцу вынесли обвинение в убийстве в собственный День рождения.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Афиша 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 1 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

вчера 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

вчера 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

28.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
26.11.2018

К столу, как к пулёмету

Что и за чей счёт ищут новосибирские общественник...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
22.05.2018

Давал - не давал

Как возврат долга превратился в коррупционный скандал...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее
Image
01.12.2017

Битва за «капусту»

О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...

Читать далее
Image
30.06.2017

Особо опасный эколог

За что новосибирского эколога посадили в тюрьму и п...

Читать далее

Новости по теме

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол сегодня 10:14

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных