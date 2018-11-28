Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

ФОТО ИЗ ГРУППЫ ТЕАТРА «ГЛОБУС» ВО «ВКОНТАКТЕ»

Появилось открытое письмо министру культуры Новосибирской области Игорю Решетникову от директора театра «Глобус» Елены Алябьевой, где вновь обсуждаются острые темы.

Сегодня, 29 ноября, директор театра «Глобус» Елена Алябьева встретилась с коллективом, объяснила сложившуюся ситуацию и поблагодарила всех за поддержку. Также она написала открытое письмо министру культуры Новосибирской области Игорю Решетникову, где ответила на его претензии. В качестве «вопросов», адресованных к её деятельности, она использовала его слова из интервью программе ГТРК.

Ремонт крыши. По словам Игоря Решетникова, в 2019 году на это будет выделено 105 миллионов рублей федеральных средств. И всё благодаря минкульту, которому вручную пришлось решать вопросы по проектно-сметной документации. Однако Елена Алябьева заявила, что они отправляли заявку на капремонт здания на сумму в 300 млн рублей.

«Без проведения государственной экспертизы сметной стоимости работ невозможно выделение финансовых средств из федерального бюджета. Для составления сметы на капитальный ремонт необходима разработка проектно-сметной документации, затраты на разработку мы отразили в заявке. Разработку проектно-сметной документации за счёт собственных средств в 2018 году мы не планировали. Однако мы были поставлены в условия необходимости этих трат, ввиду нарушения коммуникаций между министерством и театром. Проектно-сметная документация была заказана на сумму 346 тысяч рублей за счёт собственных средств театра», — пояснила в письма директор театра.

Дорожная карта по зарплате. Министр сетовал, что «Глобус» её не выполняет, хотя получает на это деньги. Елена Алябьева же приводит свои аргументы того, что данное заявление неверно. А сезонный режим работы театра не предполагает идентичности ежемесячных показателей.

Субсидия увеличивается, а прибыль уменьшается. Игорь Решетников подметил и то, что за текущий год «Глобусу» выделили свыше 20 млн рублей, но примерно на ту же сумму сократилась прибыль театра. Директор же говорит о другой отрицательной разнице — всего в 11 млн рублей. И связано, по её словам, это с отсутствием рождественского фестиваля и поездок на фестивали. А 20 млн им выделяли на выполнение госзадания.

«Также хочу уточнить, что связывать планирование уменьшения суммы доходов с получением дополнительных средств к субсидии на выполнение госзадания крайне некорректно. Поскольку более 20 миллионов к субсидии на выполнение госзадания были выделены целевым порядком только на увеличение фонда оплаты труда и выплату налогов по зарплате. Расходовать эти деньги на другие цели невозможно, тем более что все наши средства находятся в казначействе и распределены по статьям расходов», — пояснила в письме Елена Алябьева.

Мало участвует в проектах. Министр упрекнул, что другие театры получили субсидии и гранты за счёт участия в различных проектах, а «Глобусу» всё досталось лишь благодаря заслугам минкульта. Елена Алябьева же привела ряд примеров, доказывающих обратное.

«Заслуги и неудачи творческого руководителя и менеджера театра находятся в тесной связи. Взаимопонимание между ними – вопрос большой работы, который напрямую зависит как от профессиональных компетенций, так и от человеческих отношений. Именно поэтому министерство культуры как контролирующий и поддерживающий орган должно способствовать укреплению этих связей, а не разрушению», — резюмировала директор театра.

Напомним, 28 ноября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников ответил на вопросы о кадровых перестановках в «Глобусе» на встрече с сотрудниками театра.