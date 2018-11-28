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Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Рубрика: woman

30.11.2018 08:04

фото с сайта pixabay.com

Никаких старомодных Золушек и принцев, только персонажи нового поколения – пять интересных и простых идей детских костюмов для новогоднего утренника.

Приближается новогодняя пора и родители начинаются задумываться о том, как нарядить своё чадо для новогоднего праздника в детском саду, школе, ну или просто домашнего торжества. JOOM дал несколько идей для недорогого, но модного образа.

1. Милая единорожка. Если комната вашей дочки всё больше похожа на страну Эквестрию, то ей точно понравится костюм аликорна. Для этого нужен ободок с рогом, пара милых аксессуаров и либо белое платье в греческом стиле для Селестии, либо чёрный свитшот и лосины для Луны.

2. Строитель. Ваш ребёнок постоянно отлынивает от домашнего задания ради игры в «Майнкрафт»? Что ж, тут есть и положительные стороны. Просто выберите чаду персонажа, который больше нравится, наденьте на него похожие по цветам штаны и футболку, и просто докупите парик с оружием. 

3. Банана! Для костюма миньона подойдут любой комбинезон и любая жёлтая футболка или водолазка. Остаётся лишь найти очки, как у этого героя. Проще некуда. 

 

4. Кто ты без него? Для бюджетного и очень лёгкого в плане исполнения наряда подойдёт и такой вариант. Вам нужен красный костюм и та-самая-маска Железного человека. Готово. 

5. Всё ещё актуально. От серии к серии Гарри Поттер взрослел, а в его гардеробе помимо белых рубашек и серых пуловеров появлялось всё больше обычных вещей. Синяя олимпийка на молнии, бордовый свитшот, клетчатая рубашка поверх майки и серый пиджак. Нарядиться волшебником можно и в 8, и в 18, главное – не забыть очки и галстук. 

Напомним, в октябре мы называли десять основных веяний, которые помогут понять, что модно в этом сезоне (вспоминаем 60-е и 80-е годы). 

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